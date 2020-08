Bono Familia: Esta semana concluye el proceso para segundo pago

El Ministerio de Desarrollo Social dio a conocer que 350 mil personas no han llenado el formulario de actualización de datos y mientras no lo hagan no podrán recibir el segundo pago del Bono Familia.

"Esas 350 mil personas que no lo han hecho nos retrasan la posibilidad de iniciar el segundo pago", dijo el ministro de Desarrollo Social, Raúl Romero durante una citación virtual con el diputado Juan Carlos Rivera.

El funcionario señaló que no pueden poner una fecha límite para llenar este formulario, debido a que eso representaría excluir a beneficiarios.

"La ley no nos permite excluir a estas personas, pero si al finalizar la semana entrante estas personas no hubieran actualizado sus datos lo que vamos a hacer es iniciar el traslado del segundo aporte y estas personas no van a recibir su segundo aporte hasta que no hayan actualizado sus datos", añadió el ministro.

Para llenar este formulario se debe enviar un mensaje de texto con la palabra "BONOPAGO" al teléfono 2020 y llenar un cuestionario de seis preguntas, cuyas respuestas son sí o no:

Así aparece el formulario que se debe llenar. (Foto: Archivo)

¿Se considera usted en condición de pobreza?

¿Es usted madre o padre soltera (o)?

¿En su casa vive alguna persona mayor de 60 años?

¿En su casa vive alguna persona con discapacidad?

¿En su casa vive alguna persona con enfermedades crónicas o degenerativas (ejemplo cáncer, diabetes, hipertensión, etc)

¿En su casa vive algún niño o niña en estado de desnutrición?

Romero asegura que no es necesario que los beneficiarios tengan saldo en sus teléfonos, debido a que la encuesta es gratuita.

"De ninguna manera, las respuestas pueden generar que alguien quede excluido", enfatizó Romero.

El ministro reconoció que por momentos el sistema se satura, pero le pidió a los beneficiarios que envíen nuevamente el mensaje para llenar el formulario.