Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

¿Más frío? Así estará el clima este viernes 6 de febrero

  • Por Jessica González
05 de febrero de 2026, 14:49
La noche y madrugada seguirán siendo muy frías. (Foto: Shutterstock)

La noche y madrugada seguirán siendo muy frías. (Foto: Shutterstock)

¡No olvides salir abrigado! El viento seguirá soplando con fuerza desde el norte. 

OTRAS NOTICIAS: Médico guatemalteco alerta sobre casos de Influenza en niños

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) afirma que el sistema de alta presión continuará afectando al país. 

Este viernes 6 de febrero amanecerá con mucho frío. Además, se esperan heladas en todo el Occidente. 

El viento norte seguirá soplando con fuerza, entre 35 y 45 kilómetros por hora, sobre todo en la Ciudad, Valles de Oriente, Occidente, Sololá, Jutiapa, Santa Rosa y norte de Escuintla.

Por la tarde se pronostican lluvias en Izabal y nublados en Bocacosta.

Durante la noche y madrugada habrá un notable descenso de la temperatura.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar