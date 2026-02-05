¿Más frío? Así estará el clima este viernes 6 de febrero

¡No olvides salir abrigado! El viento seguirá soplando con fuerza desde el norte.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) afirma que el sistema de alta presión continuará afectando al país.
Este viernes 6 de febrero amanecerá con mucho frío. Además, se esperan heladas en todo el Occidente.
El viento norte seguirá soplando con fuerza, entre 35 y 45 kilómetros por hora, sobre todo en la Ciudad, Valles de Oriente, Occidente, Sololá, Jutiapa, Santa Rosa y norte de Escuintla.
Por la tarde se pronostican lluvias en Izabal y nublados en Bocacosta.
Durante la noche y madrugada habrá un notable descenso de la temperatura.