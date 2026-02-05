Mascotas, consolas de videojuegos y hasta bombas de feria en Preventivo

Luego de una requisa, autoridades volvieron a localizar más ilícitos en el Preventivo para Varones de la zona 18.
En el sector 11 del Preventivo para Varones de la zona 18, en donde están recluidos miembros activos del Barrio 18, se realizó una requisa.
Esta requisa fue diferente, pues se contó con el apoyo del Ejército de Guatemala, quienes ingresaron a revisar los espacios físicos, así como a los privados de libertad. También estuvo presente la Policía Nacional Civil y guardias de élite del Sistema Penitenciario.
Al finalizar la requisa, las autoridades contabilizaron los ilícitos encontrados, desde dinero en efectivo, droga y mascotas, además, de ciertos privilegios como televisores y videojuegos.
Esto localizaron:
- 300 aparatos de sonido
- 50 ventiladores
- 10 aires acondicionados
- 20 consolas de videojuegos
- 10 refrigeradores
- 07 teléfonos
- 01 pesa digital
- 65 envoltorios para posibles ilícitos
- 10 cargadores de teléfono
- 01 radio
- 13 relojes
- 08 máscaras antigás
- 13 memorias USB
- 258 cajas de cigarrillos
- 200 bombas de feria
- 5,000 quetzales en efectivo
- 33 objetos punzocortantes
- 11 perros de diferentes razas
- 01 perico
- 07 gatos
Además de incautar ilícitos, las autoridades también identificaron a los privados de libertad.
Según el SP y el Ejército, este tipo de requisas busca mantener el control dentro de la prisión y evitar hechos delictivos.