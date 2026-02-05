Mascotas, consolas de videojuegos y hasta bombas de feria en Preventivo

-

Luego de una requisa, autoridades volvieron a localizar más ilícitos en el Preventivo para Varones de la zona 18.

En el sector 11 del Preventivo para Varones de la zona 18, en donde están recluidos miembros activos del Barrio 18, se realizó una requisa.

Esta requisa fue diferente, pues se contó con el apoyo del Ejército de Guatemala, quienes ingresaron a revisar los espacios físicos, así como a los privados de libertad. También estuvo presente la Policía Nacional Civil y guardias de élite del Sistema Penitenciario.

Al finalizar la requisa, las autoridades contabilizaron los ilícitos encontrados, desde dinero en efectivo, droga y mascotas, además, de ciertos privilegios como televisores y videojuegos.

Compromiso con la seguridad y el orden



Acciones que tienen como objetivo reforzar el control, el orden y la seguridad en el Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, fortaleciendo la presencia institucional.



El Ejército de Guatemala reafirma su compromiso con la… pic.twitter.com/bUSODePnzk — Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) February 5, 2026

Esto localizaron:

300 aparatos de sonido

50 ventiladores

10 aires acondicionados

20 consolas de videojuegos

10 refrigeradores

07 teléfonos

01 pesa digital

65 envoltorios para posibles ilícitos

10 cargadores de teléfono

01 radio

13 relojes

08 máscaras antigás

13 memorias USB

258 cajas de cigarrillos

200 bombas de feria

5,000 quetzales en efectivo

33 objetos punzocortantes

11 perros de diferentes razas

01 perico

07 gatos

Perros localizados durante una requisa en el Preventivo. (Foto: Ejército)

Bocinas y otros electrodomésticos fueron localizados en el sector 11. (Foto: Ejército)

Varias mascotas fueron localizadas en el Preventivo. (Foto: Ejército)

Además de incautar ilícitos, las autoridades también identificaron a los privados de libertad.

Según el SP y el Ejército, este tipo de requisas busca mantener el control dentro de la prisión y evitar hechos delictivos.