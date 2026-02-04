La mujer que se hizo pasar por dentista e hizo cobros ilegales a pacientes

-

Una mujer fue capturada acusada de fingir ser dentista, realizar procedimientos y hacer cobros sin autorización a sus pacientes.

Utilizando títulos y documentos falsos, una mujer, identificada como Maria Xiomara Aguilar Meza, fingió ser odontóloga y realizó procedimientos a pacientes.

Todo parecía estar en regla, pues tenía una "clínica formal", con "permisos legales", incluso dentro de la clínica tenía un título universitario con el que se atribuía ser "cirujana dentista", lo que daba confianza a las personas para requerir sus servicios.

Esta es la clínica en donde realizaba los procedimientos la falsa dentista. (Foto: MP)

Pero todo cambió cuando varios de los pacientes se percataron de que en sus tarjetas de débito o crédito se hicieron cobros no autorizados por parte de la clínica.

La primera denuncia ingresó a la Agencia Fiscal de San Miguel Petapa en febrero de 2025, pero esta se sumó a cuatro más que presentaron las víctimas entre mayo de 2023 a abril de 2025.

Las víctimas denunciaron situaciones similares; llegaban a la clínica a hacerse algún procedimiento y, cuando revisaban sus estados de cuenta, había cobros "extras".

Según la investigación, en la clínica se aprovechaban de que los pacientes estaban sedados para hacer los cobros indebidos.

Por todos esos cobros se cree que la falsa dentista se apropió de unos Q160 mil.

La mujer mostraba un título falso de cirujana dentista. (Foto: MP)

Lucía título falso

Aguilar Meza se atribuyó la calidad de odontóloga, pero la investigación también arrojó que no se graduó de ninguna unidad académica, por lo que el título que tenía en la clínica es falso.

La sindicada fue capturada luego del allanamiento a la clínica por los delitos de hurto agravado, casos especiales de estafa y usurpación de calidad.

La orden fue girada por el juzgado Octavo Pluripersonal de Primera Instancia Penal de Guatemala.

Maria Xiomara Aguilar Meza fue capturada por fingir ser dentista. (Foto: MP)

En el allanamiento del inmueble en donde la acusada recibía pacientes, ubicado en Prados de Villa Hermosa, zona 7 de San Miguel Petapa, el MP incautó dos dispositivos POS, con los que se presume se ejecutaron los cobros, así como documentación que se presume es falsa.

Además, la investigación continúa para determinar si hay otras personas involucradas.