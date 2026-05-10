PSG vence al Brest en casa y acaricia un nuevo campeonato de la liga francesa

Tras eliminar al Bayern Múnich en las semifinales de la Liga de Campeones, el Paris Saint-Germain quedó a las puertas de conquistar un nuevo título de la liga francesa luego de vencer este domingo 1-0 al Brest en el Parque de los Príncipes, en la penúltima jornada de la Ligue 1.
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El equipo dirigido por Luis Enrique mantiene seis puntos de ventaja sobre el Lens, su más cercano perseguidor, cuando solo restan dos partidos por disputarse.
Además de la diferencia en unidades, el PSG cuenta con una amplia ventaja en la diferencia de goles, por lo que tiene prácticamente asegurado el campeonato.
La victoria parisina llegó hasta el minuto 82 gracias a Désiré Doué, quien comenzó el encuentro en el banquillo y terminó convirtiéndose en el héroe de la jornada.
El estratega español aprovechó el compromiso para realizar varias rotaciones y dar descanso a algunas de sus principales figuras, pensando en la final de la Liga de Campeones del próximo 30 de mayo, donde el PSG buscará defender la corona europea frente al Arsenal en Budapest.
El club parisino volverá a la acción el miércoles a la 1:00 p. m., cuando visite al Lens en un duelo pendiente que podría confirmar matemáticamente el título para el conjunto de la capital francesa.