Matt Evans debuta en la MLS y Méndez-Laing anota en Inglaterra

El talento guatemalteco volvió a hacerse presente en el extranjero durante el fin de semana, con actuaciones destacadas en distintas ligas, especialmente en la MLS y en la League Two inglesa.
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Uno de los nombres que más sonó fue el de Matt Evans, quien tuvo su esperado debut oficial en la temporada 2026 de la MLS con Los Angeles FC. El guatemalteco fue titular y jugó 56 minutos en la visita ante Portland Timbers, en un duelo que terminó con derrota 2-1 para los angelinos en los minutos finales. El chapín dio la asistencia para el gol de los suyos.
Otro guatemalteco que vio acción en la MLS fue Olger Escobar, quien tuvo participación con el CF Montréal. El mediocampista inició en el banquillo e ingresó al minuto 82 en el compromiso donde su equipo cayó 1-2 en casa frente al Philadelphia Union.
Por su parte, la gran noticia desde Europa la protagonizó Nataniel Méndez-Laing, quien volvió a marcar en Inglaterra con el Milton Keynes Dons en la League Two. El atacante chapín abrió el marcador al primer minuto en la victoria 2-1 sobre Bromley. El "Toro" volvió a anotar tras su grave lesión en 2025. No anotaba desde diciembre.