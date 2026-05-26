El Mayan Open Universitario reunirá a lo mejor del golf juvenil

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Uno de los torneos de golf más importantes del año organizado por el Mayan Golf Club y la Asociación de Golf de Guatemala, es el Mayan Open Universitario, que reunirá a los mejores jugadores juniors del país.

Y es que torneo, también contará como el cuarto ranquin nacional infanto juvenil del año, eventos que los jugadores no se pierden, por los puntos otorgados para su ubicación general en la tabla nacional, y para WAGR (World Amateur Golf Ranquin).

El torneo tendrá una duración de dos día: sábado 29 y domingo 31 de mayo, y contará con categorías de 0 a 6 años, 7 a 8 años, 9 a 10 años, 11 a 12 años, 13 a 14 años, 15 a 18 años, y la única división mayor será la de 19 a 25 años, todos en ramas masculina y femenina.

En el 2025, uno de los mejores jugadores del país, Gabriel Palacios, se hizo con la victoria en el Mayan Open Universitario. (Foto: CDAG)

El evento premiará a los primeros tres lugares de cada categoría, además de tener un premio especial de Cosest to the pin.

El año recién pasado, el ganador fue uno de los mejores jugadores que tiene Guatemala en este momento: Gabriel Palacios, que actualmente estudia y juega en Estados Unidos. El jugador tiró rondas de 68,71, y 67, para llevarse la victoria.