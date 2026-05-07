Mbappé acelera su recuperación para estar en el Clásico

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El delantero francés Kylian Mbappé sigue con su recuperación por una molestia muscular en el semitendinoso de la pierna izquierda. A pocos días del importante duelo frente al FC Barcelona, el atacante trabajó este jueves de manera individual en la ciudad deportiva del Real Madrid.

Con el clásico cada vez más cerca, Mbappé mantiene vivas sus opciones de estar disponible para un encuentro clave en la lucha por el título de LaLiga. El conjunto azulgrana lidera la clasificación con 88 puntos, mientras que el equipo merengue ocupa la segunda posición con 77. Una victoria o incluso un empate del Barcelona bastaría para asegurar el campeonato.

El técnico Álvaro Arbeloa y su plantilla buscarán retrasar la celebración del rival, confiando en recuperar a una de sus principales figuras. Mbappé, quien ya había trabajado aparte el miércoles durante la jornada de descanso del equipo, formó parte del grupo de futbolistas que continúan entrenándose al margen, como Dani Carvajal, Arda Güler, Ferland Mendy, Éder Militão y Rodrygo, todos todavía enfocados en sus respectivos procesos de recuperación, según informó el club.

¡Preparando El Clásico! pic.twitter.com/wcqNtJa1DT — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 6, 2026

Mientras tanto, el resto del plantel completó la sesión de entrenamiento sin inconvenientes bajo las órdenes de Arbeloa. El cuerpo técnico espera contar con Mbappé, autor de 41 goles esta temporada en todas las competiciones, ya que junto a Vinícius Júnior representa una de las principales amenazas ofensivas del equipo para intentar evitar que el Barcelona celebre el título anticipadamente.