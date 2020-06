El médico que trabajó cuatro horas y no soportó las condiciones

Las precariedades que viven los médicos en el hospital temporal del Parque de la Industria han sido tan fuertes, que uno de los profesionales contratado en los últimos días, no duró más de cuatro horas.

"Este no es un trabajo cualquiera. Hemos vivido de todo, no sólo exponemos nuestra salud, si no que trabajamos con muchísimas limitantes. Vino, pero después de cuatro horas decidió retirarse, no aguantó", contó a Soy502 uno de los médicos del Parque de la Industria.

TE PUEDE INTERESAR:

El galeno comentó que debido a la gran cantidad de casos, cada uno tiene a su cargo 30 pacientes. Eso representa una gran carga de trabajo, que al final del día es muy agotador.

"A eso súmele que no tenemos equipo adecuado. Por ejemplo, el traje de protección personal que tenemos no está certificado porque es donación y es extremadamente caliente, por lo que agota más que uno normal", comentó.

Además, no nos han dado zapatones y en el hospital tampoco hay gorras de protección. Las mascarillas son limitadas y "cada día tenemos que rogar para que abastezcan el hospital", dijo el médico.

Sacrificio

Las dificultades que enfrentan los médicos se unen a su situación personal. Uno de ellos comentó a Soy502 que cada día es muy complicado.

ADEMÁS:

"Estoy trabajando desde marzo y no me han pagado. Yo soy el sostén de mi familia. Mi mamá ya es de edad avanzada y soy yo quien le ayudo económicamente. Si no fuera porque trabajo en otro hospital privado, no sé que estuviera haciendo, porque aquí no he recibido salario", lamentó.

Pero eso no es todo. Debido a que se trata de una persona adulta, el médico, no ha podido visitarla. "Desde que empecé a trabajar en el hospital temporal no he podido verla. No he visto a mi familia en tres meses, en verdad hemos sacrificado muchas cosas por servir a los pacientes", manifestó.

"Imagínese cómo nos sentimos. Estamos entregando todo y las autoridades en lugar de atender nuestras demandas nos tachan prácticamente de mentirosos diciendo que nuestras denuncias son falsas. Pedimos una disculpa por sus declaraciones al viceministro de Hospitales, German Scheel, nos dijo que no lo consideraba necesario ¡Cómo no!", exclamó el galeno.

Este lunes, los médicos del hospital temporal del Parque de la Industria se declararon en paro. Después de varias semanas de pedir mejores condiciones, que les paguen su salario y que agilicen la firma de sus contratos, aún no han tenido respuesta.