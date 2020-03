Los "megaproyectos" que Giammattei quiere impulsar en el país

Varios proyectos le interesan al presidente Alejandro Giammattei, según el mandatario impulsará hasta un segundo nivel que libere el tránsito vehicular en la ciudad, así como varios proyectos en los puertos y aeropuertos.

Pero, para llevarlos a cabo, solicitó ayuda a los empresarios, con el fin de llegar al Congreso y pedir que modifiquen la Ley Alianza para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie). "Que nos den 18 o 24 meses de gracia para impulsar, por lo menos, 10 proyectos de infraestructura estratégica", dijo.

Nuevo Puerto

Uno de los proyectos de los que habló Giammattei se concentra en el Puerto Santo Tomás de Castilla. "No podemos seguir con un Puerto en donde los muelles 2, 3, 4, 5 y 6 están quebrados, yo no sé cómo no se han caído. No podemos seguir con un Puerto Quetzal que se sigue absorbando, porque cambió la corriente o hicieron al revés el rompeolas, pero no está funcionando a su capacidad", justificó.

"Quiero pedirles que me acompañen al Congreso para modificar una Ley de Anadie, que a nadie ha beneficiado... yo necesito que ustedes vayan conmigo y les hagan ver a los señores congresistas que hay buenos, muchá... y les hagamos ver que nos den 18 o 24 meses de gracia para 10 proyectos de infraestructura estratégica en este país, en 18 meses 20 meses los saquemos adelante", dijo y luego enlistó:

1. Puerto El Arenal: Es la ampliación del Puerto Santo Tomás de Castilla, un nuevo puerto, está pegado, para empezar a construir ese en una Alianza Pública Privada.

2. Puerto Champerico en el Pacífico: Un puerto con Zona Franca. "Todos los que quieran están invitados a poner sus changarros allí", serán 96 manzanas de terreno con todos los servicios a partir de la semana del 16 de marzo se va a firmar, "porque hace 20 años fue declarada la Ley de Zona Franca de Champerico y hace 20 años que no funciona porque no tiene un Acuerdo Gubernativo... así de ridículo, pero lo vamos a hacer". Además, indicó que se modificará la Ley del Código Aduanero y su Reglamento, para pasar de 45 a 60 días los contenedores, se podría distribuir desde allí a Centroamérica y al Sur de México.

3. La carretera Transversal del Sur: Consiste en unir el puerto de Champerico con el Puerto Quetzal a través de una carretera de 4 carriles del litoral, lo que representan 110 kilómetros, lo que ayudará a llegar a playas que, hasta el momento no se puede llegar.

4. Aeropuerto de San José: Plantea crear una área de carga y una Zona Franca adentro del aeropuerto "para tener 2 puertos, un aeropuerto y una Zona Franca, todo un sistema multinodal haciendo que se tenga infraestructura productiva en el país", detalló Giammattei.

5. Anillo Metropolitano: Habló de 400 millones de dólares que ahorrarían "miles de millones de gasolina, tiempo de horas hombre para sacar el tráfico de la ciudad, todo el tráfico industrial que no tiene que pasar de occidente a oriente o de norte a sur y atravesar toda la ciudad... no es de decir no pasen por la ciudad, no hombre, circulen pero no donde frieguen... ya está diseñado, no estamos inventando nada desde hace 5 gobiernos" y aseguró que ya se tiene quién lo quiere financiar.

6. Metroriel en la Ciudad: Para el cual se utilizaría el eje de norte a sur a través de la vía del tren, lo cual, según el mandatario es lo que más cuesta y se tiene ya a un inversionista. Mientras que el eje este a oeste, habló de un "doble piso que va de Condado Concepción hasta la salida de Ciudad San Cristóbal con 4 carriles para tener el Transmuerto caminando arriba... el que quiera ir rapidito paga su peaje y ya está diseñado por la misma persona que diseñó el segundo piso del teleférico de México y no cobró un centavo".

Sin embargo, el mandatario reconoció que para ello debe de llevar una reforma a la Ley de Anadie, ya que la iniciativa establece varias restricciones que garantizan la transparencia en la ejecución de los proyectos.