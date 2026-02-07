De MJ ahora a Bad Bunny: Recordamos los mejores Shows de Medio Tiempo

-

A lo largo de la historia, el Super Bowl siempre se ha caracterizado por su ya famoso Show de Medio Tiempo, y si bien no todos han sabido cumplir con las exigencias del público en general, hay otros que han trascendido más allá de que pasen los años y acá repasamos los mejores.

Habrá muy pocas personas que se atrevan a replicar que el mejor "Halftime Show" ha sido el que dio Michael Jackson en 1993. La presentación del "Rey del Pop" fue, sin duda alguna, un antes y un después para estos eventos.

Entre su llamativo vestuario, pirotecnia por montones y sus famosas coreografías, los mejores hits de MJ resonaron en Pasadena, California, y marcaron una tendencia que sus sucesores siempre quisieron, al menos, igualar.

El espectáculo de Prince, en 2007, es considerado como uno de los mejores en la historia. (Foto: Archivo)

Prince, con su presentación en 2007, está cerca de lo hecho por Jackson. De hecho, algunos argumentan que su show fue mejor, desde que abrió con su tributo a Queen con "We Will Rock You", hasta despedirse con su hit "Purple Rain", dio un recital de rock digno de los libros de historia.

El tercer peldaño del podio ya es un poco más discutido y dependerá de los gustos. Entre los mencionados para ocupar este puesto está la presentación de Diana Ross en 1996, que destacó por sus cuatro cambios de vestimenta en 12 minutos y su espectacular salida del escenario, en un helicóptero mientras entonaba "Take Me Higher".

También se podrían mencionar el show de Aerosmith en 2001, que contó con la sorpresiva presencia de Nsync, Britney Spears o Nelly. Beyoncé, con su presentación de 2013 también está en la discusión, aunque esto un poco más del lado de la nostalgia, pues marcó el regreso momentáneo de Destiny's Child.

Un poco más al presente, también destacan lo hecho por Shakira y Jennifer López en 2020, el espectáculo de Lady Gaga en 2015 o la reunión del "gang hiphopero" de Dr. Dre, Eminem, Snoop Dog o incluso 50 Cent, en 2022.

¿Qué significa que Bad Bunny sea el espectáculo del entretiempo del Super Bowl? ️ @espnsutcliffe le preguntó a los jugadores durante Opening Night para ver lo que dicen... pic.twitter.com/BPKfmuxHaZ — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) February 6, 2026

Este año, el puertorriqueño Bad Bunny se convertirá en el primer solita masculino latino en ser protagonista del Show de Medio Tiempo y se espera mucho de él, sobre todo en el tema de posibles apariciones especiales, pues cuenta con miles de colaboraciones que a la gente le encantan.

Sus giras son reconocidas a nivel mundial por su alta producción tanto en escenario como en cuestión de luces, por lo que la vara está bastante alta, sobre todo en cuanto a creatividad, uno de los aspectos que más se han criticado en los últimos años.