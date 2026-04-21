¡Alza en el precio del gas propano! Esto explican las autoridades del MEM

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Cartera energética explica alza del gas que se estima en Q 17 para el cilindro de 35 libras y cómo afecta el mercado local.

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El Ministerio de Energía y Minas (MEM) explicó que el reciente incremento en el precio del gas propano responde principalmente a factores internacionales, cuyo impacto ha comenzado a trasladarse al mercado local.

Según el MEM el aumento en los precios internacionales del gas propano ya se refleja en el país, luego de que distribuidoras anunciaran nuevos precios al consumidor final a partir del 20 de abril, marcando el fin de un período de estabilidad que se había mantenido desde diciembre de 2025.

El Ministerio detalló que el ajuste representa un incremento aproximado de 12.30 % en todas las presentaciones, lo que sitúa el cilindro de 25 libras en Q 110.00, el de 35 libras en Q 154.00 y, el de 100 libras, en Q 440.00.

En términos absolutos, el alza es de Q 12.00, para el cilindro de 25 libras, Q 17.00 para el de 35 y Q 48.00 para el de 100 libras.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) explica las razones del reciente incremento en el precio del gas propano. pic.twitter.com/kbMMFsvIv0 — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) April 21, 2026

La cartera energética explicó que, aunque el mercado local había permanecido estable, Guatemala es un país altamente dependiente de la importación de gas propano, principalmente desde Estados Unidos, lo que lo hace vulnerable a las fluctuaciones del mercado internacional.

Entre los factores que han incidido en el aumento, el MEM mencionó el incremento en los precios de referencia internacionales, la demanda estacional y el encarecimiento de los costos de transporte.

A nivel global, el encarecimiento del gas propano está vinculado a la volatilidad del petróleo, influenciada por las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, particularmente el conflicto con Irán, que ha afectado la oferta energética.

En ese contexto, el Ministerio de Economía ha advertido que este fenómeno tendrá un "efecto de segunda vuelta", es decir, que el aumento en los precios internacionales terminará impactando directamente el costo del gas propano en los hogares guatemaltecos.

El MEM también señaló que la evolución del conflicto internacional será determinante para el comportamiento de los precios en el corto plazo, ya que la incertidumbre en rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz, continúa generando presión sobre el mercado energético global.

Las autoridades advirtieron que la incertidumbre en torno a posibles acuerdos internacionales y el riesgo de una mayor escalada del conflicto podrían prolongar la presión sobre los precios del gas propano.