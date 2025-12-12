MEM suscribe contrato de emergencia para la operación y mantenimiento de oleoducto

-

Cartera señala que se respetó y cumplió con el reglamento interno para la contratación.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) y la empresa City Petén firmaron este miércoles un contrato de emergencia, con vigencia de un año, para operar y administrar el Sistema Estacionario de Transporte de Hidrocarburos (SETH), oleoducto ubicado en Petén.

El contrato tiene por objeto garantizar el resguardo y conservación del oleoducto, así como brindar las facilidades de transporte, almacenamiento y trasiego de hidrocarburos a otros contratistas de operaciones petroleras ya que se considera que es una infraestructura crítica y estratégica para el país.

La Cartera informó que el contrato fue suscrito por el ministro de Energía y Minas Víctor Hugo Ventura y el gerente general de City Petén Félix Morataya con el cual se garantizar que un contratista brinde resguardo y conserve el SETH.

La firma del contrato se llevó a cabo en las instalaciones del MEM en la zona 11 capitalina. (Foto: MEM / Soy502)

La infraestructura pasó a manos del Estado el pasado 12 de agosto y actualmente se encuentra bajo control y resguardada del Ejército de Guatemala y supervisada por la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) del MEM.

La cartera informó que la contratación se llevó a cabo en cumplimiento del Acuerdo Ministerial Número 407-2025/SG, el cual declaró la emergencia para la contratación de servicio petroleros, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 del Acuerdo Gubernativo Número 167-84.

Asimismo, se respetó el procedimiento interno establecido en el Acuerdo AG-006-2006 que regula la Contratación de Servicios Petroleros en caso de Emergencia, que en este caso "busca garantizar el mantenimiento y la protección de instalaciones estratégicas".

Según el MEM, "City Petén es una empresa con amplia trayectoria en el norte de Petén" y actualmente opera el Campo Ocultún, "donde extrae gas natural y lo utiliza para la generación de energía eléctrica, además de producir diversos derivados provenientes de la explotación de hidrocarburos en el subsuelo de dicha área, ubicada en el municipio de La Libertad".

El oleoducto constituye uno de los activos más valiosos del Estado en materia de hidrocarburos, y es elemento estratégico del sector energético de la región norte del país.