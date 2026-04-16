El menor de 4 años que iba con su padre y terminó muerto

-

Su padre lo perdió de vista por un momento y todo terminó en tragedia.

OTRAS NOTICIAS: Brote de sarampión en escuela de Quiché causa alarma

Un niño de 4 años perdió la vida tras caer en una caverna de 60 metros de profundidad, en el caserío Naranjal Semarac, Alta Verapaz.

La víctima fue identificada como Melvin Estuardo Choc Caal, a quien pobladores y autoridades buscaron durante varias horas, luego de que su papá reportara la desaparición la tarde del pasado miércoles.

Luego del rastreo, el niño fue localizado en el fondo de un "siguan", una cavidad natural en el suelo. Al descender al área, los rescatistas confirmaron que el menor ya no contaba con signos vitales, debido a las lesiones sufridas tras impactar contra las rocas en el interior del agujero.

(Foto: Irma Tzi/Nuestro Diario)

El comandante de los Bomberos, Aníbal Maquín, informó que la extracción del cadáver se realizó con apoyo de comunitarios y equipo de rescate especializado.

Se alejó de papá

De acuerdo con la investigación, padre e hijo habían revisado un cultivo de cardamomo y, al retornar a casa, el progenitor perdió de vista al pequeño cuando conversaba con un vecino. Tras buscarlo sin éxito, pidió apoyo.

Fuerzas de seguridad coordinaron el levantamiento del cuerpo y su traslado a la morgue del Inacif en Cobán.