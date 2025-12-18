Versión Impresa
Tragedia en carretera: El menor que fue atropellado cuando caminaba junto a su padre

  • Por Reychel Méndez
18 de diciembre de 2025, 11:18
A la emergencia acudieron Bomberos Municipales Departamentales. (Foto ilustrativa: Freepik)

Los cuerpos de socorro confirmaron que el adolescente ya no contaba con signos vitales. 

Un menor identificado como Luis Andrés Patzán de 13 años fue atropellado junto a su padre cuando caminaban por la orilla de la calle en el kilómetro 61 de la Ruta Nacional 14, en jurisdicción de Chimaltenango. 

El niño y el padre se conducían a realizar compras cuando un vehículo los embistió. Sin embargo, el menor murió mientras que el padre sufrió golpes leves y crisis nerviosa.

El conductor siguió la marcha luego de arrollar a un niño y a su padre. (Foto: Redes Sociales)
Bomberos Municipales Departamentales de la estación de El Tejar se presentaron al lugar aunque el menor ya no contaba con signos vitales, tras sufrir politraumatismo. 

Los socorristas procedieron a notificar a las autoridades competentes para que se realicen las investigaciones correspondientes. 

Se desconoce el paradero del conductor del vehículo ya que se dio a la fuga.

El área fue acordonada mientras autoridades realizaban diligencias para esclarecer los hechos. (Foto: ASONBOMD)
El área fue acordonada mientras autoridades realizaban diligencias para esclarecer los hechos. (Foto: ASONBOMD)

