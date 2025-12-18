Tragedia en carretera: El menor que fue atropellado cuando caminaba junto a su padre

Los cuerpos de socorro confirmaron que el adolescente ya no contaba con signos vitales.
Un menor identificado como Luis Andrés Patzán de 13 años fue atropellado junto a su padre cuando caminaban por la orilla de la calle en el kilómetro 61 de la Ruta Nacional 14, en jurisdicción de Chimaltenango.
El niño y el padre se conducían a realizar compras cuando un vehículo los embistió. Sin embargo, el menor murió mientras que el padre sufrió golpes leves y crisis nerviosa.
Bomberos Municipales Departamentales de la estación de El Tejar se presentaron al lugar aunque el menor ya no contaba con signos vitales, tras sufrir politraumatismo.
Los socorristas procedieron a notificar a las autoridades competentes para que se realicen las investigaciones correspondientes.
Se desconoce el paradero del conductor del vehículo ya que se dio a la fuga.