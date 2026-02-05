Sacó su arma para "darle un susto", pero terminó asesinándolo

Cuado los vecinos salieron, encontraron el cuerpo de un joven de 22 años.
Un hombre quiso asustar a un supuesto ladrón, pero terminó por asesinarlo.
Cuando vecinos escucharon el disparo, salieron y se encontraron con un joven inconsciente en la vía pública.
De inmediato llamaron a los Bomberos Voluntarios, quienes al evaluarlo confirmaron que ya había fallecido.
Más tarde, familiares de la víctima lo identificaron como Cristian Isaías Ramírez, de 22 años, quien vivía en el mismo sector.
La Policía Nacional Civil (PNC) detuvo en la escena del crimen al supuesto responsable del hecho, identificado como Jonathan "N", de 32 años, a quien se le incautó una pistola que portaba de manera ilegal.
Investigación
Según la versión del aprehendido, él lleva su venta y acostumbra pasar la noche en el lugar en lo que llega la hora de descarga.
Aseguró que el ahora fallecido le robaba la mercadería de forma recurrente y en esta ocasión "quiso darle un susto".
Relató que, al sentirse amenazado, sacó el arma con la intención de asustarlo, pero el disparo terminó impactándolo.
Agentes trasladaron al sospechoso al juzgado correspondiente.