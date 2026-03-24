Menor muere tras sufrir descarga eléctrica mientras cortaba frutos de un árbol

El menor que falleció electrocutado tenía 12 años.
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Un menor de edad murió este lunes 23 de marzo tras sufrir una descarga eléctrica en el caserío El Carmen, en Cahabón, Alta Verapaz.
Bomberos Municipales Departamentales fueron alertados, pero ya nada pudieron hacer para salvarle la vida a Willy Fernando Cucul Chub, de 12 años.
Este menor se encontraba sobre un árbol cortando frutos, cuando de pronto habría tenido un contacto con algún cable eléctrico, según la información brindada por los socorristas.
Ante el deceso, se dio aviso a las autoridades correspondientes para que se realizaran las diligencias de ley.