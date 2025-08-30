Menor queda gravemente herido luego de ser agredido por su padre

El menor de 12 años perdió el conocimiento tras la fuerte golpiza.
El hecho ha causado indignación, pues el agresor fue el padre del menor.
Bomberos Municipales Departamentales fueron alertados sobre un hecho de violencia ocurrido en Barrio El Esfuerzo 1, Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz.
Un menor de 12 años fue agredido físicamente por su padre, quien utilizó un trozo de madera.
Según familiares, uno de los golpes le causó una grave herida en la cabeza, haciendo que perdiera el conocimiento y quedara desorientado.
Socorristas detectaron que la víctima presentaba pupilas dilatadas y dificultad para comunicarse, por lo que luego de ser estabilizado, fue trasladado de inmediato al Hospital de Fray Bartolomé de las Casas, acompañado de su madre.
El caso está siendo investigado por las autoridades.