¿La calificación de Consuelo Porras es un mensaje para Bernardo Arévalo?

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Analistas descartan que ponderación obtenida por la actual Fiscal General sea un mensaje al presidente, ya que recuerdan que ella ha sido evaluada en distintos procesos con las mejores notas.

Pese que para algunos la nota obtenida por la actual Fiscal General y Jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras de 92.33 puntos pareciera ser un mensaje al presidente de la República, Bernardo Arévalo, analistas consideran que la ponderación obtenida es muestra de la calificación que ha alcanzado en los procesos en los que ha participado.

La ponderación obtenida por la actual Fiscal General se dio luego de que la Comisión de Postulación para Fiscal General evaluara el expediente respectivo, como parte del proceso de evaluación de los 48 aspirantes a Fiscal General.

"Más de lo mismo"

La directora Ejecutiva del Movimiento Pro Justicia, Carmen Aída Ibarra, descarta que este sea un mensaje al presidente de la República, pues recuerda que la actual Fiscal General, desde el 2009 ha sido una de los aspirantes que mejor ha sido evaluado en los procesos de postulación que ha participado.

Ibarra ejemplificó lo sucedido en el 2009 cuando Porras participó en el proceso de postulación para integrar Sala de Corte de Apelaciones, en donde fue uno de los aspirantes con mejor nota, según la ponderación de la Comisión de Postulación.

Dijo que quienes han monitoreado estos procesos desde el 2009 a la fecha, a partir de que los procesos son públicos, "saben muy bien que toda la participación que ella ha tenido ha sido con buenas calificaciones, por lo que no considero que sea una buena nota".

Agrega que no es de extrañar que la Fiscal General tuviese una nota importante, pues, además de tener una trayectoria, sabe como realizar y entregar un expediente en estos procesos y por eso le validan todos los documentos de respaldo que presenta.

"Presenta su expediente, medios de verificación de las diferentes categorías. Presenta prueba de todo, pues estamos en una etapa en la que se revisan papeles y se dan puntos por documentos", apuntó.

Señaló que diferente serán cuando se debata en la votación, en el pronunciamiento de idoneidad y la honorabilidad para integrar la nómina, pues será en ese momento en donde se verá si hay comisionados que la apoyan y quienes no.

"Lo sucedido hoy, es más de lo mismo que ha sucedido con la participación de ellas en diferentes procesos como para Fiscal, Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Apelaciones, inclusive cuando se otorgaba calificaciones para la Corte de Constitucionalidad (CC)", puntualizó.

Este mismo criterio fue compartido por Mónica Marroquín, de Guatemala Visible, también recordó las ponderaciones que la Fiscal General ha alcanzado en los diferentes procesos que ha participado, inclusive el primer proceso del 2018 cuando integró la nómina de candidatos del MP que fue entregada al entonces presidente, Jimmy Morales.

Dijo que la experiencia que adquirido en la cobertura de los procesos de postulación les ha permitido establecer que el expediente de Porras siempre ha figurado entre los primeros tres expedientes, siempre ha puntuado alto.

Afirmó que dada la trayectoria y documentos que presenta "siempre se esperaba que el nombre de ella estuviera en los primeros aspirantes", por lo que señaló "el expediente es el expediente y lo que califican ahí es acorde a lo señalado a su experiencia", explicó.

Marroquín señaló que no necesariamente la Comisión de Postulación para integrar la nómina final tenga que escoger a la mejor nota, sino que tienen que sopesar otros criterios como el tema de la honorabilidad, idoneidad que no están punteados en la tabla de gradación, por lo que ésta no es determinante con la elaboración de la nómina, puntualizó.

Es un mensaje al presidente

Contrario a lo anterior, Alejandro Solorzano, de Alianza por las Reformas, aunque no del todo considera que este podría ser un mensaje al presidente y a los comisionados a no pronunciarse sobre el fondo de las impugnaciones presentadas en su momento.

"Si, definitivamente lo puede ser. Es un mensaje que también evidencia a los comisionados a no pronunciarse sobre el fondo de las impugnaciones presentada para la sociedad civil. Es un mensaje para agentes internos y externos para saber cuál es posicionamiento de la Comisión y la puntuación en cara de la integración de la nómina", puntualizó.

Evaluación

Al momento de evaluar el expediente de la actual Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, la Comisión de Postulación ratificó con 13 votos la ponderación de 92.33 que obtuvo al examinar su expedientes.

Con esto, además de haber superado los 75 puntos establecida en la línea de corte, Porras se coloca al frente de los seis aspirantes que alcanzado sobrepasar la nota mínima.

Porras obtuvo en méritos académicos 24 puntos, experiencia profesional 66.33 y proyección humana 2.