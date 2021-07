El mensaje que revivió la rivalidad entre Belinda y Eiza González

Todo parece indicar que la rivalidad entre las famosas mexicanas está lejos de terminar, pues Eiza revivió una vieja pelea.

Para nadie es un secreto que Belinda y Eiza González se han visto envueltas en escándalos por una supuesta rivalidad que existe entre ambas.

En reiteradas ocasiones las famosas mexicanas han desmentido los rumores de esa supuesta rivalidad, pero los fanáticos dicen lo contrario.

Recientemente González escribió un Tweet con un mensaje que según los fans de Belinda hacía alusión que estaría recordando un conflicto antiguo que ambas protagonizaron en 2013.

"Cuando tú fuiste yo ya fui y regrese…. CIEN veces", se lee en la publicación.

Cuando tu fuiste yo ya fui y regrese…. CIEN veces. — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) July 3, 2021

Los belifans se dejaron ir en contra de la actriz de Hollywood y criticaron uno de sus triunfos alcanzados en el extranjero, agregando que no tenía nobleza.

Tras hacerse tendencia, Eiza González escribió otra serie de tweets para aclarar lo que había sucedido, argumentó que no se trataba de ninguna indirecta por algo que había sucedido hace diez años.

"Oigan? todo bien en casa?? Uno ya no puede twittear algo sin querer conectarlo a algo. No todos amanecimos comiendo gallo, tranquilos. Namas pa q sepan mi twit no tiene nada que ver con algo de hace 10 años. Pero gracias por participar" , escribió



Oigan? todo bien en casa?? Uno ya no puede twittear algo sin querer conectarlo a algo. No todos amanecimos comiendo gallo tranquilos. Namas pa q sepan mi twit no tiene nada que ver con algo de hace 10 años. Pero gracias por participar — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) July 3, 2021

"Ni yo me acordaba de eso chale", agregó.

Ni yo me acordaba de eso chale — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) July 3, 2021

El motivo del conflicto

En ese año las reconocidas mexicanas poseían una chaqueta de diseñador y tanto Belinda como Eiza no dudaron en mostrarla a su seguidores, aunque la primera en mostrarla públicamente fue Eiza. Por lo que ambas intercambiaron mensajes.

Eiza González dijo "¿así o más pendiente de lo que hago?” a lo que la "princesa del pop" respondió: “Mientras tú vienes, yo ya fui, di tres vueltas, y regresé".