El Gobierno de Guatemala publicó un mensaje en sus redes sociales y generó tanta controversia entre los guatemaltecos que pocos minutos después tuvo que ser retirado.

Un mensaje difundido por el Gobierno, dirigido a las publicaciones que hacen los usuarios de las redes sociales, generó gran controversia entre sus seguidores, por lo que fue eliminado, no sin antes recibir una serie de críticas.

"Cuida tu imagen en internet, ¡Lo que subes a la red, queda ahí para siempre!", se leía en el Twitter del Gobierno.

Los comentarios no tardaron en llegar: "¿Están intimidando o amenazando la Libre Emisión del Pensamiento? ¿Es el nuevo paso en el plan represivo de Giammattei?", fue uno de los mensajes escritos por usuario Pablo Piloña.

No fue el único, también Wilton Franco manifestó: "Demandar transparencia y pedir renuncias no es delito, mentarles la m... tampoco. Si no quieren ser objeto de críticas hagan bien su trabajo, por eso les pagamos".

El usuario "Naturaleza" también cuestionó: "¿Es amenaza a la libertad de expresión? o ¿por dónde va el mensaje?". A la crítica se unió Mardo Vásquez, quien tomó el mensaje como una amenaza.

El comentario del Gobierno recibió cientos de comentarios y todos rechazaban o cuestionaban la supuesta verdadera intención de la recomendación. Estuvo en las redes poco tiempo, ya que después de una media hora, las autoridades eliminaron el mensaje.

Soy502 consultó con consultó a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia acerca del mensaje, pero no hubo respuesta.