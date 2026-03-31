Libro "La Merced en la Historia" rescata 350 años de fe en la Ciudad Colonial

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Descubre "La Merced en la Historia", la obra literaria que documenta 350 años de arte y fe en la Ciudad Colonial. Te contamos el precio y los siete capítulos que exploran la riqueza espiritual de una de las órdenes más influyentes del país.

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La comunidad mercedaria de la Ciudad Colonial marcó un hito cultural y devocional con la presentación oficial del libro titulado "La Merced en la Historia".

Durante el acto de lanzamiento, el párroco local Luis Castillo destacó que esta obra representa un esfuerzo sin precedentes por poner por escrito el vasto acervo que la orden ha custodiado durante 350 años, desde la época colonial hasta la actualidad.

El libro recopila datos acerca de las imágenes veneradas en el templo. (Foto: Renato Melgar/Colaborador)

El texto busca salvaguardar para las presentes y futuras generaciones las múltiples expresiones de arte, fe y tradición que han definido la identidad de este emblemático templo antigüeño desde su construcción.

La obra se estructura en siete capítulos detallados que exploran no solo la trayectoria de la Orden de la Merced, sino también la riqueza histórica de sus veneradas imágenes y la logística espiritual de la Semana Santa.

El público siguió de cerca cada exposición. (Foto: Renato Melgar/Colaborador)

El contenido profundiza en elementos simbólicos de los cortejos procesionales, como los significados detrás de las túnicas y la corona de espinas que utiliza Jesús Nazareno, además de resaltar la influencia de personajes clave que han moldeado la comunidad.

Según los autores, el objetivo primordial es fomentar el conocimiento local, bajo la premisa de que la valoración y el amor por el patrimonio nacen de la comprensión de su origen, para así contemplarlo a la luz del presente y proyectarlo hacia el futuro.

El padre Luis Castillo resaltó que la obra representa un esfuerzo sin precedentes. (Foto: Renato Melgar/Colaborador)

Valoración

Fernando Vásquez, coordinador de la hermandad, calificó el material como un "tesoro" que recopila información valiosa extraída de libros de actas y registros históricos.

Así, el lector podrá encontrarse con datos poco divulgados acerca del nacimiento de la cofradía y la llegada de las imágenes veneradas en el templo.

La obra también destaca por su rigor informativo junto a su enfoque en preservar los enseres y actividades que la hermandad resguarda celosamente, por lo que será de interés para el investigador y el lector interesado en el desarrollo de las órdenes religiosas en el país.

Este proyecto, que representó un anhelo de muchos años para la junta directiva, se materializa como un legado documental para la comunidad mercedaria y para los estudiosos de la historia guatemalteca, dentro y fuera de las fronteras nacionales.

El contenido resume 350 años de historia de la orden mercedaria en el país. (Foto: Renato Melgar/Colaborador)

¿Cómo obtenerlo?

La primera edición de "La Merced en la Historia" consta de 5 mil ejemplares y tiene un costo de 500 quetzales.

Los interesados podrán adquirir la obra en la recepción del convento de La Merced, facilitando así el acceso de la población a este compendio que encierra la memoria colectiva de una de las instituciones más influyentes de la cabecera.