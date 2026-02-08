(VIDEO) Messi anota a Barcelona en en cierre de gira sudamericana de Inter Miami

-

El Inter Miami cerró este sábado su gira sudamericana frente al Barcelona de Guayaquil (2-2) en Ecuador, en un partido intenso y disputado que sirvió como penúltimo examen previo al inicio de la temporada 2026 de la MLS.

El conjunto rosado tuvo un compromiso exigente, marcado por el fuerte ritmo físico y las altas temperaturas, pero logró rescatar la igualdad en territorio ecuatoriano. La gran figura del encuentro fue Lionel Messi, quien volvió a aparecer en un momento clave para anotar uno de los goles del equipo estadounidense.

Golazo de Leo ‍ pic.twitter.com/8p8wbvNCXc — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 8, 2026

El segundo tanto del Inter Miami llegó por medio de su reciente fichaje, el delantero argentino Germán Berterame, quien se encargó de sellar el empate y dejar buenas sensaciones de cara al arranque del torneo.

Con este resultado, el equipo dirigido por Javier Mascherano pone fin a su gira de pretemporada, la cual incluyó una derrota 3-0 frente a Alianza Lima en Perú, una victoria 2-1 contra Atlético Nacional en Colombia y el empate ante el conjunto ecuatoriano. El viernes 13 de febrero, el equipo de Miami viajará a Bayamón para enfrentar a Independiente del Valle en su último amistoso en Puerto Rico.

El actual campeón de la MLS se enfoca en su debut oficial en la temporada 2026, que será el sábado 21 de febrero en condición de visitante frente a Los Ángeles FC, en el inicio de una nueva campaña en el futbol norteamericano.