Messi y el Miami al asalto del liderato del Este en la MLS

Fortalecido por las dos victorias fuera de casa que logró esta semana, el Inter Miami de Lionel Messi buscará asaltar el liderato de la Conferencia Este el sábado cuando reciba al New England Revolution por la décima fecha del campeonato norteamericano.
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Las garzas vencieron el sábado 3-2 a Colorado Rapids, con dos tantos de Messi, y este miércoles 2-0 al Real Salt Lake, con sendos golazos de Rodrigo De Paul y Luis Suárez.
Ahora buscarán su primer triunfo en su nueva casa, el Nu Stadium, en Miami, inaugurada este mes, donde igualaron 2-2 con el Austin y con el New York Red Bulls los dos partidos que disputaron.
Messi, de 38 años, lleva ocho encuentros consecutivos con el Inter Miami sin conocer la derrota.
El astro argentino acumula 720 minutos en el torneo local en los que suma siete goles, siendo el tercer mejor anotador de la MLS, pero sin registrar asistencias.
"Va a tener asistencias", dijo el argentino Guillermo Hoyos, técnico del Miami, que reemplazó a su compatriota Javier Mascherano este mes. "Las asistencias vienen desde atrás, estamos empezando a construir".
Messi "también genera solo. Crea un fútbol que es mágico", afirmó Hoyos con admiración.
Los triunfos en la semana le permitieron ascender al segundo lugar del Este con 18 puntos, uno menos que el líder, el Nashville.