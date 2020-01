¡Mexicanos protestan! No quieren ser enviados a Guatemala

Con pancartas de rechazo y cubiertos con nylon por la lluvia, migrantes mexicanos realizaron una manifestación en la que exigieron a las autoridades que intervenga para que no sean enviados a Guatemala como parte de los acuerdos de migración con Estados Unidos (EE.UU.), reportó el medio The San Diego Union-Tribune.

Hasta el momento se vislumbra como un plan tentativo de la administración del presidente estadounidense Donald Trump, pese a que las autoridades guatemaltecas han repetido hasta el cansancio que el acuerdo migratorio sólo contempla el envío de hondureños y salvadoreños.

El subsecretario interino del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., Ken Cuccinelli, confirmó a The San Diego Union-Tribune, que los mexicanos que buscan asilo en ese país podrían ser enviados a Guatemala en un esfuerzo por reducir la migración en los cruces fronterizos.

"A medida que implementamos completamente el acuerdo, se están considerando todas las poblaciones, incluidos los mexicanos", dijo Cuccinelli.

Desde que las autoridades se aliaron con EE.UU. a través de la firma del acuerdo que permite a ese país enviar a los solicitantes de asilo a Guatemala, el número de migrantes centroamericanos bajó de manera considerable, aseguran las autoridades estadounidenses.

Este lunes decenas de mexicanos protestaron contra el plan de enviarlos a Guatemala si piden asilo. (Foto: The San Diego Union-Tribune)

Sin embargo, los migrantes mexicanos se oponen. Luis de Jesús Carreño, uno de los manifestantes calificó el plan de Trump como ridículo. “Venimos aquí para quejarnos porque quieren enviarnos a Guatemala. Nosotros, los mexicanos, estamos pidiendo asilo político y la verdad es que ese no es un país seguro ”, dijo Carreño.

Carreño dijo que ha estado en contacto con cinco personas que están detenidas en el centro de detención de Otay Mesa, quienes dijeron que se les dijo que serían enviadas a Guatemala después del 1 de enero. Esto provocó que Carreño, su hermano y su abuela reconsideraran cruzando la línea, dijo.

“Entonces, ¿ahora quieren enviarnos a un lugar peor? No tenemos familia allí. No hay trabajo. No hay refugios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Convertir al crimen para comer? No lo creo ”, dijo.

Una portavoz de Aduanas y Control de Inmigración no confirmó ni negó que se programara una salida a Guatemala para los migrantes mexicanos del Centro de Detención de Otay Mesa. "No divulgamos detalles de salida antes de la remoción ...", dijo.