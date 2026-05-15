Miembro de cuerpo de seguridad es invitada especial de Ricardo Arjona

Una integrante del cuerpo de seguridad de los conciertos de Ricardo Arjona se llevó una sorpresa al ser invitada de manera especial por el guatemalteco en otro show.
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Samantha hacía su trabajo asegurándose que no hubiese problemas entre el público y mientras laboraba interpretaba las canciones del cantautor con mucha nostalgia en su rostro. Días después subió al escenario con Arjona, quien la abrazó y agradeció su entrega.
"Me tocó cubrir las dos ediciones de Ricardo estando de espaldas, haciendo mi trabajo, pero eso no impidió que los sentimientos afloraran", dijo.
Al día siguiente, a medio día, recibió una llamada, donde le contaban que Arjona vio el video donde interpretaba sus canciones y que quería invitarla, el crew se contactó con ella y la llevó a disfrutar del show "Lo que el seco no dijo".
"A veces ser seguridad tiene sus sacrificios ¿podemos invitarla para que cante y lo vea?, escribió el guatemalteco en sus historias.
Ricardo explicó sentirse conmovido porque estaba haciendo bien su trabajo "no sé dónde está ¿la tiene por ahí?", dijo durante el show al que ella acudió.
"Cosas que pasan. De miembro del cuerpo de seguridad de la arena y de tener el concierto a sus espaldas mientras cantaba, a ser nuestra invitada de honor. Una belleza", se leyó en las redes sociales con el post.
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