Miles de admiradores acuden al funeral de Brigitte Bardot

La ceremonia fue privada, pero fue seguida por miles de fans.

Saint-Tropez se volcó este miércoles en la despedida de Brigitte Bardot, ícono del cine francés, fallecida a los 91 años el pasado 28 de diciembre.

Seguidores se congregaron en el puerto para seguir la ceremonia. (Foto: X)

El funeral se celebró en la iglesia Notre-Dame de l'Assomption, en una ceremonia privada a la que acudieron familiares, amigos y destacadas figuras del espectáculo, mientras miles de admiradores siguieron el acto desde pantallas gigantes instaladas en el puerto y distintos puntos del centro histórico.

El féretro salió de su residencia poco antes de las 11:00 horas y llegó al templo cubierto de flores, acompañado por música de Maria Callas.

El féretro de Brigitte Bardot fue trasladado a hombros hasta la iglesia. (Foto: X)

Entre los asistentes se encontraban representantes de organizaciones de protección animal, causa a la que Bardot dedicó las últimas décadas de su vida, así como la dirigente política Marine Le Pen, presente a título personal, y Aurore Bergé en nombre del Estado francés.

La comitiva fúnebre se dirigió al cementerio marino de Saint-Tropez. (Foto: X)

Tras el oficio religioso, la comitiva avanzó entre aplausos hasta el cementerio marino, donde fue enterrada junto a su primer esposo, el cineasta Roger Vadim, cerrando así el adiós a una figura que marcó al cine, la cultura y la polémica del siglo XX.