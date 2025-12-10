Destacan festividad de quema del Diablo en Estados Unidos

-

Guatemaltecos se reunieron en un lugar de Chicago para realizar la quema del diablo, una tradición guatemalteca que traspasa fronteras.

Decenas de personas se reunieron el pasado fin de semana alrededor de una fogata en el bar Park & Field de Logan Square, en Chicago, Illinois, para celebrar la tradicional Quema del Diablo.

El evento fue organizado por Manuel y Valeska Girón, dueños del negocio Girón, dedicado a productos inspirados en Guatemala.

Con este evento quieren preservar las tradiciones y costumbres guatemaltecas a pesar de la distancia y las fronteras.

Los presentes participaron en un ritual de limpieza simbólica. Uno a uno, dejaron notas con experiencias negativas del 2025 en la fogata, junto a una tradicional piñata del diablo, que luego arrojaron al fuego, muy parecido a lo que se hace dentro del país.

Los presentes anotaron sus malas experiencias del 2025 y las quemaron para simbolizar un fin de ciclo. (Foto: Borderless Magazine)

Entre ellos estaba Yesenia Sancé, hija de migrantes de Chiquimula. Para ella, la ceremonia tuvo un significado especial, pues recordó que su padre celebraba esta fecha y que encontrarla en Chicago "fue fundamental".

En Guatemala, las familias suelen quemar objetos con energía negativa o piñatas del diablo frente a sus casas cada 7 de diciembre. Por ese motivo, la réplica en Chicago permitió a muchos migrantes conectar con recuerdos y compartirlos con sus seres queridos.

Guatemaltecos que participaron en la actividad celebran con alegría las tradiciones de su país. (Foto: Borderless Magazine)

Valeska destacó el valor emocional de la actividad. "La vida está tan presente y mañana se acaba. Siempre hay oportunidad de soltar cosas y seguir adelante".

Manuel añadió que el evento también busca abrir puertas a quienes no son guatemaltecos. "Espero que aprendan algo nuevo. No todos aquí son de Guatemala, pero pueden ver y experimentar nuestras tradiciones", afirmó.

Manuel Girón dijo que con este tipo de eventos se lleve las tradiciones guatemaltecas a personas de otros países. (Foto: Borderless Magazine)

*Con información de Borderless Magazine