Ministerio de la Defensa Nacional es la cartera con mayor ejecución presupuestaria

Ejército supera a los demás ministerios en el gasto planificado de fondos.

Datos recabados hasta el 10 de diciembre último precisan que el Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef) tiene una ejecución presupuestaria de 87.85 %, lo que lo convierte en la cartera con la mayor ejecución presupuestaria durante este año.

Según los datos del Sistema Integrado de Contabilidad Integrada (Sicoin), hasta el 10 de diciembre último el Mindef tenia vigente un presupuesto de Q 4,863.7 millones y ha ejecutado Q 4,273 millones, lo que se traduce en un 87.85 %.

Los registros de Sicoin señalan que la institución castrense supera al Ministerio de Gobernación que lleva un porcentaje del 85.97 % y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, 85.85 %.

El Ejército debe ejecutar poco más de Q 500 para finalizar el año. (Foto: Archivo / Soy502)

A 21 días para que termine el Mindef tiene pendiente de ejecutar Q 590.7 millones que representan 12.15 % del total de su presupuesto vigente para el ejercicio fiscal 2026.

Cómo ha gastado los fondos

Sicoin precisa que el Minfef han gastado Q 3,269,3 millones en funcionamiento, (67.21 % de su presupuesto) y Q 1,003.7 millones en inversión, que representa el 20.63 % del total de los fondos vigentes.

Los registros señalan que del rubro de funcionamiento, la institución castrense ha erogado Q 2,413.6 millones en gastos de administración; Q 572.1 millones, en desarrollo humano, y, Q 283.4 millones en transferencias corrientes.

Mientras que en el rubro de gastos de inversión Q 716.7 millones fueron hechos a trasferencias de capital y Q 286.9 millones fueron destinados directamente a la inversión física.