Servicios de la deuda pública, el rubro con ejecución más alta del presupuesto 2025

El rubro de Servicios de la Deuda Pública reportó una modificación presupuestaria durante este año.

Según el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), los servicios de la deuda pública hasta el 10 de diciembre tienen una ejecución presupuestaria del 92.93 %.

El Minfin precisa en documentos cargados en su página electrónica oficial que "la entidad servicios de la deuda pública, no constituye una unidad administrativa como tal", sino que "su existencia obedece a fines de control presupuestario y contable".

La cartera señala que en este rubro "se incluyen los pasivos financieros del Estado, que exigen el pago de intereses y capital de los compromisos financieros contraídos".

El rubro es el encargado del pago de intereses, comisiones y amortización de la deuda pública interna y externa. (Foto: Archivo / Soy502)

"De esa cuenta, el presupuesto de la entidad servicios de la deuda pública comprende los egresos destinados al pago de intereses, comisiones y amortización de la deuda pública interna y externa", puntualiza la cartera de Finanzas Públicas.

De acuerdo con Ricardo Barrientos, especialista en política fiscal, lo anterior sucede porque cada vez que hay un ingreso, "de una vez se separa el pago de la deuda" porque funciona el Fondo Global de Amortización, por lo tanto es un mecanismo automático, según explicó.

Según los datos de Sicoin, los servicios de la deuda pública tenían asignados un presupuesto de Q 19,962 millones a inicios de 2025, sin embargo, durante el transcurso del año se hizo una modificación presupuestaria negativa de Q 1,200.7 millones.

Con esta modificación, el presupuesto vigente de los servicios de la deuda pública quedó en Q 18,761.2 millones y, hasta el momento, se han ejecutado Q 17,435.6 millones, lo que representa el 92.93 %.

En lo que resta del año, este rubro solo le quedará ejecutar Q 1,325.6 millones.