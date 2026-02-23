¡Aranceles en EEUU! Guatemala no anticipa cambios en el acuerdo suscrito

-

Guatemala busca mantener los flujos comerciales que acordaron con una cuerdo bilateral firmado con Estados Unidos.

Debido a la decisión del pasado viernes 20 de febrero de la Corte Suprema estadounidense de anular en gran medida la política arancelaria del presidente Donal Trump, Guatemala no considera que habrá cambios concretos al Acuerdo Reciproco de Aranceles firmado recientemente con Estado Unidos.

La información fue confirmada por el Ministerio de Economía (Mineco), mediante un comunicado de prensa en cual, además, señaló que continúa con el "seguimiento técnico y análisis permanente a las comunicaciones emitidas por autoridades de los Estados Unidos en relación con la implementación de medidas arancelarias".

La cartera explicó que este seguimiento se lleva a cabo "en observancia a las recientes declaraciones del Representante Comercial de los Estados Unidos, Jamieson Greer".

Según Mineco, las declaraciones del funcionario estadounidense forma parte del marco comunicacional en el que se han referido "posibles ajustes o definiciones en materia de política comercial".

COMUNICADO

MINECO mantiene monitoreo técnico ante nuevas comunicaciones con autoridades de EE.UU. sobre medidas arancelarias pic.twitter.com/bjiTqgqDva — Ministerio Economía (@MINECOGT) February 23, 2026

"Dado que la eventual aplicación de estas medidas depende de lineamientos oficiales del Gobierno de los Estados Unidos, no se anticipan cambios concretos a las condiciones del acuerdo firmado entre Guatemala y Estados Unidos", precisa el documento.

El Ministerio señala que "continuará coordinando con las instituciones competentes y manteniendo el intercambio técnico con el sector productivo".

El objetivo de la cartera de Economía es "evaluar oportunamente cualquier implicación y asegurar una comunicación clara, responsable y sustentada exclusivamente en disposiciones oficiales".

A la espera de decisión final

El pasado 20 de febrero, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos dictaminó que el presidente Donald Trump excedió su autoridad al imponer una serie de aranceles que trastocaron el comercio mundial.

El máximo tribunal, de mayoría conservadora, decidió por seis votos contra tres que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977 "no autoriza al presidente a imponer aranceles".

Esta decisión se refiere a los derechos de aduana presentados como "recíprocos" por Donald Trump.

Una de las principales políticas de Trump recibió un duro golpe por parte de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. (Foto: Archivo / Soy502)

Sin embargo, horas después de anunciada la resolución del supremo de EE. UU el mandatario estadounidense anunció la imposición de nuevos aranceles.

Ese mismo día, el Mineco indicó que "Guatemala toma nota de la decisión de la Corte Suprema y dará seguimiento a la postura oficial que emita la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) antes de cualquier valoración operativa".

Agregó que "la sentencia introduce un elemento de revisión jurídica en el marco comercial, por lo que el país mantiene un monitoreo técnico para resguardar la certidumbre de los flujos comerciales bilaterales".