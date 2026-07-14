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Estas son las fechas de registro para evaluaciones de tercero básico 2026

  • Por Reychel Méndez
14 de julio de 2026, 16:54
El registro estará vigente hasta el 31 de julio. (Foto ilustrativa: iStock)

El registro estará vigente hasta el 31 de julio. (Foto ilustrativa: iStock)

El Mineduc indicó que los estudiantes deben estar previamente inscritos al SIRE

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El Ministerio de Educación (Mineduc) alertó a los directores de los centros educativos sobre las fechas para el registro de la Evaluación de Tercero Básico 2026.

Cabe recordar que esta evaluación es realizada para medir las competencias y destrezas desarrolladas en las áreas de Matemática y Lectura.

Esta evaluación también tiene como propósito identificar si el Sistema Educativo Nacional prepara adecuadamente a los alumnos.

La fechas para el registro han estado habilitadas desde el pasado 1 de junio y estarán vigentes hasta el 31 de julio a las 17:00 horas.

Asimismo, el Mineduc indicó que los alumnos deberán estar inscritos en el Sistema de Registros Educativos (SIRE).

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