Minfin devuelve expedientes tras eliminación de impuesto a herencias y donaciones

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Notarios o personas autorizadas podrán retirar los expedientes en la capital y en delegaciones departamentales.

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En cumplimiento del Decreto 06-2026, que suprime el impuesto sobre herencias, legados y donaciones, el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) comenzó este 6 de abril el proceso de devolución de aproximadamente 4,800 expedientes que se encontraban en trámite bajo esa normativa.

En ese contexto se informó que la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles (DICABI) coordina la entrega de los documentos a notarios responsables o a personas autorizadas.

Alrededor de 4,800 procesos en trámite serán devueltos a partir del 6 de abril. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

En el caso de los profesionales del derecho, deberán presentar su carné del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) o el Documento Personal de Identificación (DPI) vigente, además de proporcionar el número de expediente correspondiente y firmar la constancia de entrega.

Para quienes realicen el trámite en representación de otra persona, será necesario presentar una carta de autorización, el DPI original y copia, así como los datos del expediente.

Autoridades habilitaron un listado en línea para consultar fechas y detalles del proceso. (Imagen: captura de pantalla)

Las devoluciones se realizarán tanto en la capital como en las delegaciones departamentales. Además, el Minfin habilitó un listado en línea en el cual los usuarios pueden consultar las fechas asignadas para la entrega de cada expediente. Puedes revisar el enlace aquí.

Para más información, comunícate al PBX del Ministerio de Finanzas Públicas 2374-3000 extensiones 11106, 11116, 11114 y 11115.