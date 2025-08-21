Gobernación descarta órdenes de captura contra desplazados mexicanos

-

Autoridades indican que no tienen ninguna alerta que indique que alguno de los ciudadanos mexicanos que están en territorio nacional pertenezcan a grupos criminales.

El Ministerio de Gobernación (Mingob) descartó que existan órdenes de captura en contra de algunas de las personas de nacionalidad mexicana que recientemente de desplazaron por la inseguridad que vivían en sus comunidades de Chiapas, México a La Democracia, Huehuetenango.

Claudia Palencia, quinta viceministra de Antinarcóticos del Mingob, fue consultada sobre la información de que supuestamente entre los desplazados mexicanos hay personas que pertenecen a estructuras criminales o con órdenes de captura emitidas por las autoridades mexicanas.

La funcionaria descartó la información y aseguró que el Mingob está en "una coordinación estrecha y directa con las autoridades mexicanas".

Claudia Palencia, quinta viceministra de Antinarcóticos del Ministerio de Gobernación. (Foto: SCSP / Soy502)

Palencia aseguró que la cartera de Seguridad del Interior no tiene "ningún indicio" de que entre los desplazados "existan estructuras o personas parte de estructuras" como se han mencionado en algunos videos que circulan en redes sociales.

La ministra reconoció que en la información que ha trascendido se menciona que "algunos de los refugiados tienen órdenes de captura por parte de México", situación que también desmintió.

"Hasta hoy el Mingob a través del Interpol, que es la línea legal y directa que tienen los Estados para elevar las alertas rojas cuando existe una orden de captura para una persona y que se supone que llega a otro país, no tenemos ningún reporte", declaró Palencia.

La viceministra recalcó que tampoco tienen ningún reporte de las autoridades mexicanas donde se le ha notificado a Guatemala "sobre alertas rojas en relación a órdenes de captura".

Mexicanos desplazados

Reportes del Ministerio de la Defensa Nacional, la Gobernación Departamental de Huehuetenango y la Municipalidad de La Democracia, señalan que más de 100 personas habían recibido alojamiento en la Escuela de la Aldea Guailá desde el pasado 10 de agosto.

Según las autoridades guatemaltecas la llegada de ciudadanos mexicanos a Huehuetenango, se debe a que huyen de la violencia en el estado de Chiapas, México. Los residentes locales mostraron su solidaridad con las familias mexicanas.

Las famailias mexicanas huyen de la violencia que se vive en sus comunidades. (Foto: Archivo / Soy502)

El pasado 20 de agosto el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) informó que entregó el estatus de permanencia por Razones Humanitarias a 161 personas de nacionalidad mexicana que se encuentran en La Democracia, Huehuetenango.

Según las autoridades, al menos 39 familias fueron beneficiadas con este pase humanitario, tras ser entrevistadas por el equipo multidisciplinario del IGM.

Las personas desplazadas provienen de comunidades como Santa Teresa, Paso Hondo, Sabinalito, 20 de Mayo y El Jocote, totas ubicadas en la frontera de Comalapa.

Para garantizar su seguridad, las autoridades guatemaltecas, incluyendo la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala, mantienen un operativo en la zona.