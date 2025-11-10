Mingob prepara plan para ejecutar Q200 millones asignados en Ley Antipandillas

-

Autoridades de gobernación deben reunirse con el presidente para establecer las prioridades.

El Ministerio de Gobernación (Mingob) trabaja en la planificación para ejecutar Q200 millones que la Ley Antipandillas destina a la cartera para el fortalecimiento de la seguridad pública y combate a las pandillas o maras.

Marco Antonio Villeda Sandoval, titular de dicha cartera, confirmó la información y señaló que los fondos deberán ser utilizados en un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigencia de la normativa.

Los recursos se destinarán principalmente a la adquisición de equipo para la Policía Nacional Civil (PNC), el Sistema Penitenciario y el fortalecimiento de la infraestructura carcelaria, confirmó el ministro.

La Ley Antipandillas también contempla la construcción de centros carcelarios. (Foto: Archivo / Soy502)

El ministro destacó que una parte significativa de los fondos será utilizada para la construcción y equipamiento de nuevos centros penitenciarios.

"Tenemos que construir nuevas cárceles, dotarlas de equipo y construir una cárcel no es sólo levantar paredes", precisó el titular de la cartera de Gobernación.

Respecto al proceso de adquisición, señaló que buscará coordinar con el presidente de la República para realizar compras de gobierno a gobierno, una modalidad que, según dijo, ofrece ventajas en transparencia, costos y eficiencia.

"Este es un tema que se tiene que tratar de gobierno a gobierno para adquirir este equipo. Es armamento que necesitamos para hacerle frente a estos grupos de delincuencia organizada", explicó el funcionario.

El ministro subrayó que este tipo de negociaciones "permite tratar o comprar directamente a un menor costo, y también superar todos esos procesos de licitación que muchas veces se vuelven engorrosos".

Marco Antonio Villeda, ministro de Gobernación, señaló que debe discutir detalles con el presidente. (Foto: Mingob / Soy502)

Agregó que las compras de gobierno a gobierno reducen el riesgo de corrupción y agilizan la entrega de equipos esenciales para las fuerzas de seguridad.

"Nos ahorra costos, nos evita de alguna manera que personas puedan estar involucradas en actos de corrupción, en los procesos de adquisición dentro de las adjudicaciones, dentro de las licitaciones, y creo que además esto lo podemos adquirir de una manera mucho más rápida", puntualizó Villeda.

Sobre el financiamiento, explicó que aún se evalúa si los Q200 millones provendrán del presupuesto vigente o del próximo ejercicio fiscal. "El ministro de Finanzas me dice que el dinero puede provenir de este presupuesto o con el presupuesto del próximo año", afirmó.

El titular de Gobernación reiteró que la prioridad será ejecutar los recursos dentro del plazo establecido y garantizar que las adquisiciones respondan a las necesidades estratégicas del sistema de seguridad y justicia.

Con la implementación de la Ley Antipandillas, el Ministerio busca reforzar la capacidad operativa del Estado frente al crimen organizado y mejorar las condiciones de control y rehabilitación en los centros penitenciarios del país.

