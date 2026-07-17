Inspección de Trabajo supervisa cumplimiento de pago del Bono 14 en Guatemala

A partir de este jueves se inició la verificación del cumplimiento del pago del bono 14 a nivel nacional por parte de la Inspección General de Trabajo (IGT) del Mintrab.
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Las jornadas de inspección por el cumplimiento del pago del Bono 14 iniciaron este jueves 16 de julio por parte equipos de la Inspección General de Trabajo (IGT) del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab).
Según información de la IGT, en el departamento de Guatemala se esperan ejecutar 2,500 operativos.
Mientras que las verificaciones a nivel nacional podrían alcanzar a más de 4,000 centros de trabajo.
De acuerdo con normativa vigente, los patronos tienen del 1 hasta el 15 de julio para efectuar el pago de este beneficio anual.
¿Qué es el bono 14?
El bono 14 es una prestación laboral obligatoria para los patronos y un derecho laboral irrenunciable para los trabajadores del sector público y privado en relación de dependencia.
De lo contrario, quienes incurrirán en incumplimiento se le aplica multas que van desde 8 hasta 18 salarios mínimos.
Es de señalar que las acciones de verificación se desarrollan como consecuencia del vencimiento del plazo para el cumplimiento del pago del bono 14.