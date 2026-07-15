Miquel Cortés asegura que trabajo de la postuladora para jefe de la CGC será objetivo

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El rector hizo un llamado a quienes integrarán la postuladora para cumplir con responsabilidad el mandato legal.

El recién electo presidente de la Comisión de Postulación encargada de elaborar la nómina de candidatos a jefe de la Contraloría General de Cuentas (CGC) Miquel Cortés, aseguró que su compromiso es con la ciudadanía.

Asimismo, afirmó que la misión de la comisión será garantizar un proceso objetivo que permita seleccionar candidatos probos, profesionales y competentes para el cargo.

Tras ser designado por unanimidad por el Foro de Rectores, el rector de la Universidad Rafael Landívar señaló que el trabajo de la postuladora responde a un mandato constitucional y no a intereses de sectores específicos.

"Tenemos que ser objetivos ante la realidad y objetivos en los procesos que nos encomienda la Constitución. Esto no es un encargo particular de nadie, de ningún sector en particular; es un encargo de la Constitución", expresó Cortés.

Sostuvo que la responsabilidad de la comisión será conformar una nómina integrada por aspirantes con solvencia ética y profesional, al considerar que la CGC desempeña un papel clave en la fiscalización de los recursos públicos, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

Miquel Cortés afirmó que la Comisión de Postulación debe garantizar un proceso objetivo para seleccionar candidatos probos y competentes a la jefatura de la Contraloría General de Cuentas.



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"La misión es garantizar un proceso de selección de candidatos probos, profesionales, competentes y coherentes, que sean personas que no tengan manchas", afirmó el funcionario.

El presidente de la postuladora también llamó a que el análisis de las tachas o señalamientos contra los aspirantes sea tratado con mayor rigor que en procesos anteriores.

"En otras comisiones el tema de las tachas se ha pasado muy a la ligera; tenemos que ser muy atentos a este proceso", indicó.

Durante sus declaraciones, Cortés recordó que en la comisión de postulación anterior enfrentó una denuncia presentada por la Fundación Contra el Terrorismo debido a su participación como presidente de esa instancia.

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No obstante, afirmó que dirigir una comisión de postulación constituye un deber constitucional y consideró que el país atraviesa un momento de fortalecimiento del Estado de Derecho.

"Necesitamos fortalecer el Estado de Derecho. Es lo que va a garantizar la dignidad de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Sin un Estado de Derecho fuerte y democrático, el país no avanza", manifestó el académico.

Consultado sobre los criterios que se utilizarán para valorar las tachas presentadas contra los candidatos, el rector evitó adelantar decisiones al señalar que estas corresponderán a la integración completa de la comisión, conformada por 27 miembros.

"Ahora no me puedo adelantar. Vamos a ser 27 comisionados y todavía no sé quiénes son", respondió Cortés.

Tras asumir la presidencia de la postuladora, Miquel Cortés agradeció el apoyo de sus compañeros y resaltó que hubo algunos rectores que faltaron.



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Sin embargo, aprovechó para hacer un llamado a quienes integrarán la postuladora a cumplir con responsabilidad el mandato legal y priorizar el interés público durante todo el proceso.

"Invitaría a que tomáramos en serio el procedimiento que la Ley de Comisiones de Postulación nos manda y que haya un plan de acción fundamental, porque al fin y al cabo es un servicio a la población", afirmó.

Cortés concluyó que, tras asumir la presidencia de la comisión, su responsabilidad ya no responde a la universidad que dirige ni a intereses políticos, sino a la ciudadanía.

"Ahora, a partir de este momento, yo ya me debo a la ciudadanía. No me debo a la Universidad, no me debo a ningún sector político; me debo a la ciudadanía", precisó el rector.

Añadió que "ojalá todos los comisionados tengan esa mirada", de que lo que se está construyendo "es un perfil y una lista de profesionales óptimos para ejercer el cargo de contralor".