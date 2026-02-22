Misión de la Unión Europea insta al Congreso a elegir magistrados idóneos

-

La delegación subrayó la importancia de que las decisiones se desarrollen bajo criterios de transparencia.

La Unión Europea, a través de su Misión de Acompañamiento a los procesos de renovación de autoridades judiciales y electorales 2026, exhortó al Congreso de la República a garantizar la elección de magistrados idóneos.

El Organismo Legislativo debe llevar a cabo la elección de magistrados titulares y suplentes para el Tribunal Supremo Electoral (TSE) así como la designación de un magistrado titular y otro suplente para la Corte de Constitucionalidad (CC).

La Misión de Acompañamiento calificó el contexto como crucial para la institucionalidad democrática del país y la prevención de la injerencia del crimen organizado en las estructuras del Estado.

En un comunicado divulgado este domingo la Misión destacó que concluyó sus actividades conforme al plazo establecido y subrayó la importancia de que las decisiones en curso se desarrollen bajo criterios de transparencia, objetividad, motivación y rendición de cuentas.

La #MisiondeAcompañamiento anima al Congreso a elegir a magistrados idóneos y cerrar espacios al crimen organizado. Preocupa la judicialización l de las elecciones del CANG que crea un clima adverso para otros procesos y para la #Democracia. ↓

https://t.co/R7FSo9MXSO pic.twitter.com/xMU7f5YLbx — Unión Europea en Guatemala (@UEGuatemala) February 22, 2026

Según el documento, las resoluciones que adopten las instancias competentes en las próximas semanas "marcarán el futuro democrático de Guatemala".

El pronunciamiento se produce tras la observación de la Misión en distintas etapas del proceso de renovación de autoridades, incluyendo la integración del TSE y la próxima designación de magistrados de la CCC.

La delegación europea señaló que algunas decisiones no se realizaron en foros públicos, lo que a su juicio, debilitó la percepción de imparcialidad y transparencia del proceso.

Uno de los puntos centrales del comunicado es el llamado directo a los diputados para que la elección de magistrados ante la CC se realice conforme al principio de transparencia, favoreciendo la deliberación pública y la evaluación objetiva de los perfiles.

La Misión recordó que, aunque los órganos legislativos tienen un carácter eminentemente político, deben orientar sus decisiones al interés público y al fortalecimiento institucional.

Asimismo, la Unión Europea expresó preocupación por denuncias vinculadas al proceso de elección por parte del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).

También instó a que se respeten los resultados de las votaciones y se eviten impugnaciones o intentos de instrumentalizar la justicia que puedan obstaculizar una transición ordenada de autoridades.

En su comunicado advierte que los esfuerzos por influir indebidamente en estos procesos podrían afectar la confianza ciudadana y abrir espacios a actores que buscan debilitar el Estado de Derecho.

La Misión de eurodiputados se reunió con congresistas guatemaltecos. (Foto: UE / Soy502)

En esa línea, la Misión hizo énfasis en que la idoneidad, la independencia y la competencia profesional deben prevalecer como criterios fundamentales para la designación de magistrados.

Respecto al proceso para la elección del Fiscal General y jefe del Ministerio Público, la delegación europea consideró esencial que los integrantes de la comisión de postulación actúen con independencia y responsabilidad institucional, especialmente ante posibles intentos de interferencia.

La Misión subrayó que, dada la relevancia de estas designaciones para el combate a la corrupción y al crimen organizado, el fortalecimiento del Estado de Derecho debe ser una prioridad.

Finalmente, la Unión Europea reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de la democracia y la independencia judicial en Guatemala, y aseguró que continuará acompañando los esfuerzos nacionales orientados a consolidar procesos transparentes y legítimos.