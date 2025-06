Miss Universe Guatemala: conoce a Antigua y a Baja Verapaz

-

Falta poco para la competencia donde se elegirá a la representante de Guatemala, en el certamen más esperado de los reinados de belleza: Miss Universe.

Soy502 conversó con las candidatas que compiten por La Corona y nos revelaron cuál es su comida favorita, qué lugar les gusta visitar cuando quieren relajarse y qué música les gusta escuchar mientras se preparan para esta gran gala.

Antigua: Daniela Morales

Daniela Morales. (Foto: Wilder López/Soy502)

Es de locutora de Atmósfera 96.5 y sorprendió como una de las participantes en Miss Universe Guatemala, integra el programa matutino "La Ratonera", transmitido de 5:30 a.m a 9:00 a.m, donde ha ganado el cariño de los radioescuchas, ahora hizo eco en redes al mostrarse como parte del evento de belleza más esperado.

Tiene 23 años y estudia el último año de la licenciatura en administración de empresas, también es bailarina. Habla inglés, francés y es asidua del deporte, y la locución. Es fanática de viajar y conocer el mundo.

Daniela Morales es la representante de Antigua en Miss Universe Guatemala ¡Conócela! : @wilderlopezc @soy_502 pic.twitter.com/pMoMGmTVlW — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) June 30, 2025

Sus gustos

Comida favorita: las crepas, "Me encanta lo dulce, nos encantan los chocolates y las gomitas con mi mama comemos juntas".

Lugar favorito de Guatemala: Antigua. "Ahí nací, nunca hay tráfico, puedo caminar libremente con mis amigos pasarla bien ir a diferentes lugares y disfrutar los paisajes".

Juego de niñez: Bailar. Siempre habíamos, o replicábamos las coreografías de las nuestras series favoritas nos peleábamos por ver quien era el protagonista o personaje principal

Su canción favorita: Shake it up.

Si llegara a quedarse con La Corona Daniela afirma:

"Me gustaría inspirar a través de mis plataformas, que las personas hagan lo que les apasiona y que puedan mejorar para alcanzar lo que buscan, no solo en lo personal, también profesionalmente, que puedan trabajar de lo que amen que no se pierdan en el camino.

Baja Verapaz: Sara Guerrero

Sara Guerrero. Foto: Wilder López/Soy502.

Es conocida por su paso por la televisión como conductora. En TV Azteca Guatemala. Tiene 36 años y por ello destaca por cambiar estereotipos en los eventos de belleza, demostrando que los sueños se cumplen cuando te lo propones.

"Crecí creyendo en los sueños, de esos que supuestamente son imposibles, que se vuelven realidad cuando trabajas con el alma, el tiempo a veces intenta decirte que ya fue, que ese capítulo quedó atrás y es ahí... justo ahí, donde nace una nueva fuerza. No vuelvo porque me falte algo, vuelvo porque tengo mucho que dar, entendí que no hay edad para brillar, ni medida para soñar, hoy no camino por solo por mí, sino por todas, quienes alguna vez pensaron que era tarde, ¿saben qué? nunca lo es, cuando lo haces desde el corazón", escribió al anunciar su participación.

Sara Guerrero representa a Baja Verapaz en Miss Universe Guatemala ¡Conócela! : @wilderlopezc@soy_502 pic.twitter.com/4IrWrIhhFS — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) June 30, 2025

Sus gustos

Comida favorita: los frijoles al estilo guatemalteco. "Tengo recuerdos con mis abuelitas cocinándolos en olla de barro, sin duda me hace feliz un plato de frijolitos con un par de panes franceses".

Lugar favorito: nuestras costas, tengo una conexión con el mar, las playas de arena negra volcánica de Guatemala, que son exóticas para quienes la visitan por primera vez, allí he podido reencontrarme con mi esencia.

Juego de niñez: la liga, "ya no veo a niños jugando, para mí fue especial, tengo infinitos recuerdos de tardes en la colonia o colegio, saltando riendo y pasando buenos momentos con mis amigas".

Canción favorita: "tengo muchas pero una toca las fibras con sentimiento y es my heart Will go on the Celine Dion me transporta a momentos que han marcado mis emociones".

Mensaje a los guatemaltecos si recibes La Corona: "tendrán una reina dedicada 100% a servir a su país, especialmente en causas relacionadas sociales, con niños, ancianos, además de cuidar del medio ambiente".