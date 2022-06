El misterioso caso de modelo rusa cayó 24 metros al vacío de un hotel en Tailandia

La muerte de una modelo rusa al caer 24 metros desde la ventana de un edificio en Tailandia tras una fiesta es un misterio.

Evgenia Smirnova de 37 años murió a consecuencia de heridas fatales en la cabeza al caer 24 metros desde la ventana de un edificio. Las autoridades no descartan un asesinato, pues se encontró cabello humano en la mano de la mujer.

La modelo murió al caer 24 metros, en su mano se encontró un mechón de cabello. (Foto: The Sun)

Evgenia era originaria de la ciudad de Nizhny Novgorod, Rusia y vivía en Moscú, era webcamer y transmitía en vivo en sitios para adultos. Se presentaba como "una modelo web": Al parecer estaba pasando sus vacaciones en la ciudad tailandesa de Phuket, su cuerpo fue encontrado a inicios de junio.

Evgenia Smirnova vivía en Moscú y estaba de vacaciones en Tailandia. (Foto: Oficial)

La modelo y DJ Natalia Kosenkova de 35 años, el estadounidense Jamaal Antwaun Smith de 38 años y el jordano Ahmad Radi Mustafa Alatoom de 28, fueron arrestados al acusárseles de realizar una fiesta de drogas y sexo donde murió la mujer. A los sospechosos se les arrestó antes de abordar un vuelo para salir del país.

Kosenkova fue liberada poco después y dijo que la muerte de Sirnova fue un "incidente desafortunado", pero no dio más detalles.

(Foto: oficial)

“El caso no es complicado porque no somos culpables. Lo único que puedo decir es que este fue un incidente desafortunado, pero no fue un asesinato, ninguna de las personas involucradas tiene la culpa”, agregó, contando que permaneció en prisión.

“No conocí a Evgenia Smirnova hasta esa noche, no conocía a la chica, solo vino a la fiesta donde estábamos y llamó a su amigo (Alatoom), quien también vino y se comportó de manera inapropiada... puedo decir que mi amigo (Smith) y yo, a quien conozco desde hace mucho tiempo, nos comportamos con dignidad y decencia", dijo.

Natalia Kosenkova fue arrestada bajo sospecha del asesinato, luego fue puesta en libertad, Foto: The Sun)

“La policía confía en nosotros. La policía dice que no está preocupada por nosotros, Soy solo una turista aquí… Vivo aquí desde hace cinco meses, soy un turista común, fue un festival de bebidas alcohólicas regular, alguien muere aquí todos los días” aclaró al negar que haya sido una fiesta de sexual como afirmaron los medios locales.

Según las autoridad Sermphan Sirikhon actualmente se analizan tres teorías: un desafortunado accidente, un suicidio o asesinato. "Creemos que la mujer podría haberse caído accidentalmente del balcón mientras miraba la vista, sin embargo, podría ser un homicidio, producto de una discusión".