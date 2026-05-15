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Mixco: ataque armado deja un fallecido este jueves

  • Por Geber Osorio
14 de mayo de 2026, 18:02
Una persona falleció tras ser atacada a balazos esta tarde en Mixco. (Foto: Archivo/Soy502)

Una persona falleció tras ser atacada a balazos esta tarde en Mixco. (Foto: Archivo/Soy502)

La víctima murió debido a la gravedad de las heridas de bala.

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Un hecho armado sucedió la tarde de este jueves en la 6a. avenida y 6a. calle del barrio Lo de Coy, en la zona 1 del municipio de Mixco.

En el lugar fue atacada una persona por causas desconocidas, quien sufrió heridas por proyectiles de arma de fuego en la vía pública.

La víctima aun no ha sido identificada. (Foto: Bomberos Voluntarios)
La víctima aun no ha sido identificada. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Bomberos Voluntarios arribaron a la ubicación luego de ser alertados, pero al evaluar al paciente verificaron que no contaba con signos vitales.

Esta persona aun no ha sido identificada, por lo que las autoridades correspondientes se encuentran en la escena del crimen realizando las diligencias de ley.

Las autoridades investigan lo ocurrido en el lugar de los hechos. (Foto: Bomberos Voluntarios)
Las autoridades investigan lo ocurrido en el lugar de los hechos. (Foto: Bomberos Voluntarios)

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