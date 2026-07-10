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Mixco inicia la temporada de convites por sus 500 años de fundación

  • Por Maria Fernanda Gallo
10 de julio de 2026, 11:41
El&nbsp;Convite Santo Domingo Mixco se presentará desde este viernes en esta jornada de celebración. (Foto vía: Convite Santo Domingo Mixco)

El Convite Santo Domingo Mixco se presentará desde este viernes en esta jornada de celebración. (Foto vía: Convite Santo Domingo Mixco)

Los convites son parte del patrimonio cultural y serán parte de la celebración de aniversario de 500 años de Mixco durante dos meses.

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En el Parque Central, ubicado en la zona 1 de Mixco, serán las presentaciones de los convites y grupos musicales para amenizar la celebración de los 500 años de aniversario del municipio.

Este viernes 10 de julio se realizará el gran ensayo y se contará con una presentación de la Marimba Orquesta la Voz de Zunil, Los atrevi2.

La presentación tendrán entrada gratuita y se realizará desde las 19:00 hasta las 21:00 horas.

El próximo 12 de julio será la gran presentación en la que contará con musicalización de los Internacionales Conejos.

Las presentaciones de convites se extenderán durante dos meses, llevando música, baile y alegría a las calles de Mixco como parte de la conmemoración por sus 500 años de fundación.

  1. El 19 de julio el convite Nueva Generación tendrá su presentación junto al cantante Tomás Morales y la Gran Manzana; 25 de julio con un convite infantil Santo Domingo y la musicalización de la Marimba Orquesta Sonora Ideal.
  2. Para el domingo 26 de julio el convite Santa Cruz del Quiché y del grupo convitero Santo Domingo.
  3. En agosto, para el día 2 se tendrá el convite Amigos de Mixco junto a Henry y su marimba.
  4. El 14 de agosto será el ensayo general del Convite Chichica.
  5. Para el 16 de agosto el convite de Abuelitos Mixqueños hará bailar a los participantes
  6. El 22 de agosto el convite Chichicasteco.
  7. El 23 de agosto tres grupos conviteros harán su presentación y recorrido.
  8. Y se finalizarán la jornada de convites el 30 de agosto con el baile y alegría de convite Santa Rosita además de otras actividades para celebrar en familia.

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