Mixco inicia la temporada de convites por sus 500 años de fundación

Los convites son parte del patrimonio cultural y serán parte de la celebración de aniversario de 500 años de Mixco durante dos meses.
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En el Parque Central, ubicado en la zona 1 de Mixco, serán las presentaciones de los convites y grupos musicales para amenizar la celebración de los 500 años de aniversario del municipio.
Este viernes 10 de julio se realizará el gran ensayo y se contará con una presentación de la Marimba Orquesta la Voz de Zunil, Los atrevi2.
La presentación tendrán entrada gratuita y se realizará desde las 19:00 hasta las 21:00 horas.
El próximo 12 de julio será la gran presentación en la que contará con musicalización de los Internacionales Conejos.
Las presentaciones de convites se extenderán durante dos meses, llevando música, baile y alegría a las calles de Mixco como parte de la conmemoración por sus 500 años de fundación.
- El 19 de julio el convite Nueva Generación tendrá su presentación junto al cantante Tomás Morales y la Gran Manzana; 25 de julio con un convite infantil Santo Domingo y la musicalización de la Marimba Orquesta Sonora Ideal.
- Para el domingo 26 de julio el convite Santa Cruz del Quiché y del grupo convitero Santo Domingo.
- En agosto, para el día 2 se tendrá el convite Amigos de Mixco junto a Henry y su marimba.
- El 14 de agosto será el ensayo general del Convite Chichica.
- Para el 16 de agosto el convite de Abuelitos Mixqueños hará bailar a los participantes
- El 22 de agosto el convite Chichicasteco.
- El 23 de agosto tres grupos conviteros harán su presentación y recorrido.
- Y se finalizarán la jornada de convites el 30 de agosto con el baile y alegría de convite Santa Rosita además de otras actividades para celebrar en familia.