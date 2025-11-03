La modelo Alexandra Saint y el piloto Charles Leclerc se comprometen

-

Velas, rosas y un mensaje especial marcaron el "sí" de Alexandra.

El conductor de Ferrari de 28 años le ha propuesto matrimonio a su novia, de 23, modelo e influencer italiana, tras tres años de relación.

La pareja confirmó su compromiso tras tres años de relación. (Foto: Instagram)

El inicio del mes se pone romántico, luego de que Charles Leclerc y Alexandra Saint-Mleux hayan anunciado oficialmente su compromiso y próxima boda.

Alexandra le dio el "sí, acepto", luego de que Charles preparara un cuarto con velas y rosas rojas, con ayuda de Leo, su perro adoptivo, quien llevaba puesto un collar con el mensaje: "Papá quiere casarse contigo".

Leo, la mascota de la pareja, tuvo un papel clave en la propuesta. (Foto: Instagram)

Según fuentes cercanas a la pareja, se espera que la boda se celebre pronto en Mónaco, el país natal del piloto.

La relación de Leclerc y Alexandra se mantiene discreta pero sólida. (Foto: Instagram)

Inicio de su relación

A pesar de que han tenido una relación discreta, se confirmó que Charles Leclerc y Alexandra Saint-Mleux han mantenido un noviazgo desde 2022 y, desde entonces, la modelo suele acompañar al piloto profesional a sus entrenamientos de fin de semana.