Entrenador Fernando Gago sufre problemas cardíacos en plena entrevista (video)

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Fernando Gago, exfutbolista y entrenador argentino realizaba una conferencia de prensa cuando comenzó a sentirse mal. Fue llevado al hospital de emergencia.

Durante una entrevista de prensa, realizada el viernes 19 de junio, el director técnico Fernando Gago de la Universidad de Chile sufrió quebrantos de salud frente a los medios que le realizaban preguntas.

El hecho ocurrió tras la victoria del club ante O'Higgins, con la dirección de Gago en los entrenamientos.

En las imágenes se observa que el exjugador y entrenador de fútbol se toca el pecho y trata de estar estable bebiendo agua, pero el equipo técnico intervino para que pudiera ser trasladado de emergencia a un centro hospitalario.

Se sentía pésimo el pobre y yo diciendo "que pesadito, no está ni ahí con la conferencia" y estaba empezando a infartarse dios mío .

Menos mal llegó a tiempo a la clínica, gracias por la entrega con el equipo profe pero siempre la salud debe estar primero . pic.twitter.com/VPQ73ypOml — La Rucia Bullanguera (@AndreTrivelli) June 20, 2026

La Universidad de Chile, se pronunció a través de un comunicado informando que la salud de su entrenador estaba "en buenas condiciones".

"Se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy" dijo el club.

Gago, de 40 años, se está recuperando mientras que la dirección del equipo será asumido temporalmente por Fabricio Coloccini, quien es su ayudante en el cuerpo técnico.

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Fernando Gago, exjugador del Real Madrid, fue operado por un problema cardiovascular



En Argentina y Chile se habla de que sufrió un infarto y tuvo que ser intervenido de urgencia



¡Mucho ánimo, Fernando! pic.twitter.com/VXVa7ENzHM — Madrid Sports (@MadridSports_) June 20, 2026