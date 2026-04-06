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Momento en que Jesler Palacios trata de sujetar un dron antes de lanzarse (video)

  • Por Jessica González
06 de abril de 2026, 07:34
Minutos después, el joven se lanzó al lago. (Foto: captura de video)

Minutos después, el joven se lanzó al lago. (Foto: captura de video)

Un nuevo video muestra los momentos previos a que el joven se lanzara al agua. 

EN CONTEXTO: Video muestra que joven intentó subir a Jetcar antes de desaparecer en lago Atitlán

Jesler Estuardo Palacios sigue sin aparecer, luego de lanzarse al Lago de Atitlán el Sábado de Gloria.

Un nuevo video que circula en redes sociales muestra el momento en que Palacios trata de mantener un dron, el cual según testigos, minutos después cae al agua. 

La víctima es originaria de Barillas, Huehuetenango. El día de la tragedia iba a bordo de un jetcar, junto a una mujer, de la cual se desconoce su identidad. 

Pese a los esfuerzos de los socorristas en la búsqueda con inmersiones y drones subacuáticos, aun no han dado con el paradero del joven, pero la búsqueda continúa.

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