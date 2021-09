Monica Lewinsky expuso su romance con Bill Clinton en una serie

Monica Lewinsky contó su amorío con Bill CLinton en la serie "Impeachment" que se estrenó en la cadena FX donde Beanie Feldstein encarna a Lewinsky. Monica es productora ejecutiva de este material.

Monica Lewinsky decidió compartir su lado de la historia en la que vivió una relación extramarital con el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, a través de una serie, encuentros que casi le cuestan el puesto al mandatario.

En la trama contará el caso que se divulgó en los medios, de infidelidad que se divulgó en los medios.

El caso de Monica Lewinsky y Bill Clinton es llevado a las pantallas. (Foto: American Crime Story)

Esta es la tercera entrega de “American Crime Story” tras “The People vs. OJ Simpson” y “The Assassination of Gianni Versace”.

“Impeachment” está basada en el libro “A Vast Conspiracy: The Real Sex Scandal That Nearly Brought Down a President”, de Jeffrey Toobin y muestra el juicio político a raíz del escándalo y otros detalles.

“Cuando has cometido un error colosal como yo hice tan temprano en mi vida y has perdido mucho por eso, la idea de cometer un error es algo catastrófico... Pero pese a eso, para poder salir adelante tengo que tomar riesgos. Tengo que intentar cosas. Tengo que continuar definiendo quien soy”, dijo en una entrevista a The New York Times.

"Como productora estoy muy orgullosa y como tema ¡estoy nerviosa! de que la gente vea algunos de los peores momentos de mi vida y mucho del comportamiento del cual me arrepiento", expresó a Today.

La serie fue estrenada el 7 de septiembre por el canal FX. en Estados Unidos, Mira aquí detalles. Aún se desconoce cuándo podrá verse an Latinoamérica.

(Foto: FX)

El caso:

El escándalo Clinton-Lewinsky surgió en 1998, por una relación sexual entre el entonces presidente de los Estados Unidos, de 49 años de edad, Bill Clinton y la becaria de 22 años de la Casa Blanca, Monica Lewinsky.

El escándalo se desató tras las acusaciones de acoso sexual iniciadas contra Clinton por Paula Jones. Clinton salió mintiendo ante los medios y ante el Congreso, por ello se abrió una investigación,

Clinton negó en una conferencia televisada haber mantenido algún tipo de relación sexual con Lewinsky, pero tras prueba de ADN en el vestido de ella manchado de semen se supo la verdad.

Esto llevó a juicio político por perjurio al presidente Clinton por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. El presidente admitió en un testimonio, grabado ante el gran jurado el 17 de agosto de 1998, que había tenido una "relación física inapropiada" con Lewinsky, por ello fue exonerado de todos los cargos de perjurio y obstrucción de justicia por parte del Senado luego de 21 días en la corte.

MIRA EL ADELANTO: