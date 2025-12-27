Imágenes posteriores al accidente en Nahulá, Sololá (videos)

-

Imágenes muestran las labores de rescate de heridos, conteo de fallecidos y del bus destrozado que cayó en un barranco de más de 70 metros de profundidad.

TE PUEDE INTERESAR: DGT confirma que bus accidentado contaba con seguro obligatorio vigente

Momentos posteriores al accidente que involucró a un bus de transporte extraurbano sobre el kilómetro 172 ruta Interamericana, en jurisdicción de Nahualá, Sololá fueron registrados desde distintos ángulos por personas que se encontraban en el lugar.

Durante la noche, personas que transitaban por el área se acercaron al área del accidente utilizando las linternas de teléfonos para iluminar el camino, antes de que se confirmara la magnitud de las pérdidas humanas y la cantidad de personas heridas.

Bus de Transportes Sinaloa cae a barranco en el kilómetro 173.5 de la Ruta Interamericana CA-1 Occidente, sector de la cumbre de Alaska, Totonicapán. De manera preliminar reportan 12 personas fallecidas y más de 30 heridas. pic.twitter.com/AH7UMotmAh — Vinicio Gutierrez (@viniciogutierr3) December 27, 2025

Minutos después se iniciaron las labores de rescate. Las imágenes evidencian cómo uno de los heridos es auxiliado por personal de los Bomberos Voluntarios, con el apoyo de vecinos del sector.

Labores de búsqueda y rescate continúan en el kilómetro 172 ruta Interamericana luego de un accidente colectivo. Varias personas trasladadas a hospitales cercanos. pic.twitter.com/BHCQPHDjga — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) December 27, 2025

El tránsito vehicular resultó afectado principalmente en el carril donde ocurrió el accidente, lo que generó congestión en el carril contrario hasta las primeras horas del sábado 27 de diciembre.

ACTUALIZACIÓN: Brigadas de Provial continúan en el km 173.5 de la ruta Interamericana [CA-1 Occidente], en la cumbre de Alaska, Totonicapán. En el lugar se alterna el paso debido a la salida de pista de un bus extraurbano. Continúan las labores de cuerpos de socorro en el lugar. pic.twitter.com/W2zFLyc0Ah — PROVIAL-CIV (@ProvialOficial) December 27, 2025

Asimismo, las imágenes documentan las labores de los Bomberos Voluntarios durante el retiro de los cuerpos de al menos 15 personas fallecidas, entre ellas once hombres, tres mujeres y un menor de edad. Además, se reportó que 19 personas heridas fueron trasladadas a distintos centros asistenciales.

Terrible



Aumenta a 15 el número de fallecidos tras accidente de bus en el kilómetro 173.5 de la Ruta Interamericana CA-1 Occidente. Bomberos Voluntarios estabilizan y trasladan a 19 personas con múltiples traumas. https://t.co/kl3J2HOkqI pic.twitter.com/klQqECxZRS — Vinicio Gutierrez (@viniciogutierr3) December 27, 2025

De acuerdo con información preliminar, la unidad de transporte extraurbano perdió el control y se precipitó al barranco de aproximadamente 75 metros de profundidad.

Labores de búsqueda y rescate continúan en el kilómetro 172 ruta Interamericana luego de un accidente colectivo. Varias personas trasladadas a hospitales cercanos. pic.twitter.com/63xQuUzSkg — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) December 27, 2025

Tras el hecho, la Dirección General de Transportes (DGT) confirmó que el bus extraurbano involucrado en el accidente ocurrido el 26 de diciembre en Nahualá, Sololá, contaba con permiso temporal vigente y con el seguro obligatorio en regla.

La DGT indicó que esta cobertura permite a las personas afectadas acceder a las indemnizaciones correspondientes y que se dará seguimiento al caso.