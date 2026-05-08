Monitorean contaminación en lucha por recuperar el río Chinautla

-

La Alianza Cuenca del Motagua trata de recuperar el afluente y uno de los principales retos es evitar que la basura continúe llegando al mismo.

La Alianza Cuenca del Motagua continúa en la lucha por rescatar el río Chinautla, uno de los afluentes más contaminados del país.

Como parte de la estrategia, especialistas realizaron monitoreos y toma de muestras para conocer el estado actual del agua y medir el impacto ambiental que enfrenta la cuenca.

Los análisis forman parte de un estudio más amplio que recorre toda la ruta del río Motagua, desde su nacimiento en Chichicastenango, Quiché, hasta su desembocadura en Puerto Barrios, Izabal.

Especialistas tomaron muestras para conocer el estado actual del agua del río Chinautla. (Foto: Wilder López/Soy502)

Luisa Fernanda Barrientos, gerente técnica de Innolab, explicó que el objetivo es identificar las principales fuentes de contaminación en cada región y generar información técnica que permita impulsar acciones de recuperación ambiental, pues las condiciones del río cambian conforme atraviesa distintos departamentos.

Indicó que el área metropolitana concentra los niveles más altos de contaminación debido al ingreso de basura y aguas residuales, mientras que en zonas como Zacapa predominan contaminantes vinculados al uso de pesticidas.

El río Chinautla es de los más contaminados en el país. (Foto: Wilder López/Soy502)

Educación es clave

Jeanne Samayoa, representante de la Alianza Cuenca del Motagua, lamentó el deterioro acelerado del afluente y aseguró que el reto principal es evitar que la basura continúe llegando al río.

Destacó que trabajan en programas de educación ambiental con centros educativos y comunidades para promover cambios positivos y fortalecer la protección del recurso hídrico.

"La escuela que mejor implemente la educación ambiental recibirá un laboratorio de computación, lo cual los tiene muy motivados", concluyó.