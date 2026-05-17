Verstappen se queda sin victoria en 24 Horas de Nurburgring

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El cuádruple campeón del mundo de Fórmula 1, Max Verstappen, no pudo lograr una primera victoria en carrera de resistencia para vehículos de Gran Turismo, al verse obligado a abandonar por una avería en su Mercedes-AMG, este domingo en las 24 Horas de Nürburgring, en Alemania.

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El neerlandés de 28 años, que atraviesa un difícil inicio de temporada con su escudería de F1 Red Bull y ha amenazado con abandonar la categoría reina del automovilismo, frecuenta cada vez más las carreras de resistencia al volante de coches GT3 (una categoría derivada de los vehículos de turismo).

Pero tras 21 horas de una carrera iniciada el sábado por la tarde, el Mercedes AMG nº 3, que iba en cabeza y que Verstappen compartía con el español Daniel Juncadella, el francés Jules Gounon y el austríaco Lucas Auer, tuvo que detenerse en boxes debido a ruidos y vibraciones.

La victoria fue para el Mercedes N° 80 pilotado por Maro Engel, Maxime Martin, Fabian Schiller y Luca Stolz.

VERSTAPPEN ABANDONÓ LAS 24 HS: Tras dominar gran parte de la carrera, Max Verstappen tuvo que abandonar las 24 horas de Nürburgring por una falla en el eje de transmisión. pic.twitter.com/EXAmcQEjwC — Derechazo (@derechazoar) May 17, 2026

Preguntado por los periodistas presentes, Verstappen aseguró que intentaría volver a competir en GT3 en Alemania.

El neerlandés ocupa el séptimo puesto en la clasificación provisional del Mundial de pilotos de F1 tras cuatro Grandes Premios esta temporada, en la que no deja de arremeter contra el nuevo reglamento técnico sobre los motores eléctricos y de combustión, que ha revolucionado la forma de pilotar en clasificación y en carrera.

Verstappen incluso ha amenazado varias veces con dejar la F1 para dedicarse a su familia y a las carreras de resistencia, aunque su contrato con Red Bull en F1 no expira hasta finales de 2028.