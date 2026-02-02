Un motivado Barcelona hace frente a un temido Albacete en Copa

-

El Barcelona afronta este martes (2:00 p.m. en vivo por Sky) una exigente visita al estadio Carlos Belmonte con la lección bien aprendida tras lo ocurrido con el Real Madrid, eliminado de forma inesperada por el Albacete en la ronda anterior de la Copa del Rey. El conjunto azulgrana buscará evitar sustos y confirmar su presencia en las semifinales del torneo.

Hasta el momento, el vigente campeón ha superado sus compromisos coperos sin grandes alardes, pero con eficacia. Dejaron en el camino al Deportivo Guadalajara y al Racing de Santander —líder de Segunda División— en ambos casos con idéntico marcador (0-2) y sin pasar excesivos apuros.

El reto ahora es mayor. Enfrente estará el único representante de Segunda División que sigue con vida en los cuartos de final, un Albacete que atraviesa un momento dulce. Desde que apartó al Real Madrid de la competición, el conjunto manchego no conoce la derrota: suma cuatro jornadas consecutivas sin perder ni encajar goles en Liga, con tres victorias seguidas que refuerzan su confianza.

Hay muchísimo en juego en Albacete pic.twitter.com/pbgFyAMmf5 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 2, 2026

Pese a la diferencia de categoría, en el Barsa nadie subestima al equipo revelación del torneo. Hansi Flick tiene previsto alinear un once competitivo, sin demasiadas rotaciones. La reciente clasificación directa a los octavos de final de la Liga de Campeones ha permitido aliviar un calendario cargado y facilita apostar por la continuidad.

Eso sí, el técnico alemán deberá lidiar una vez más con las ausencias. Raphinha será baja durante aproximadamente una semana debido a una sobrecarga en el aductor derecho, sumándose a una lista de lesionados en la que ya figuran Andreas Christensen, Pedri y Gavi.

La ausencia del extremo brasileño abre la puerta a Marcus Rashford, principal candidato a ocupar la banda izquierda. El atacante inglés viene de marcar en Elche tras ingresar desde el banquillo y acumula ya diez goles y doce asistencias en la presente temporada, cifras que respaldan su gran momento de forma.